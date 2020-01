Exkluzivní průzkum: většina Čechů by si přála jednodenní volby, nejraději by hlasovali v sobotu

Až budou letos na podzim voliči rozhodovat o vedení krajů a obměně části Senátu, nejspíš se budou moct ještě rozhodnout, jestli k půjdou volit v pátek, nebo v sobotu. V budoucnu to tak ale pravděpodobně nebude. Ministerstvo vnitra počítá se změnou volebního zákona, která by zavedla jednodenní hlasování. Podle průzkumu pro Český rozhlas je tomu nakloněno 58 % Čechů, zhruba třetině lidí naopak dvoudenní systém vyhovuje. Praha 6:00 6. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít To, který ze dnů bude nakonec tím volebním, budou zákonodárci ještě řešit. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle ministerstva vnitra novela způsob hlasování ještě zjednoduší.

„Časová dotace zůstává stejná, ale je to kompenzováno tím, že si volič bude moct vyzvednout průkaz kdekoliv na území ČR. Zákon umožňuje možnost volit s předstihem na obecním úřadě, umožňuje korespondenční volbu,“ vysvětlil pro Radiožurnál náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

Lidé, kteří podporují jednodenní volby, se přiklání k tomu, aby se konaly o víkendu.

„V sobotu by se měly volby konat podle poloviny respondentů, v neděli podle sedmi procent a ve všední den by si volby přálo mít 43 procent dotázaných,“ přibližuje Přemysl Čech z agentury Median, která průzkum zpracovala.

Jednodenní volby podporuje hnutí STAN. „Přijde nám nejlogičtější, aby se konaly v pátek od brzkého rána do pozdní noci. Důvod je takový, že ti, kteří odjíždějí na chalupy, stihnou odvolit,“ říká za Starosty Jan Farský.

Korespondenční volba

To, který ze dnů bude nakonec tím volebním, budou zákonodárci ještě řešit. Obecně má ale podporu návrh, který nedávno prošel připomínkovým řízením.

Například podle KSČM je ale potřeba zajistit, aby lidé nebyli znevýhodněni například kvůli pracovní době. „Jsou samozřejmě dvanáctihodinové pracovní směny a je potřeba to udělat tak, aby lidem nebylo znemožněno, jít k volbám,“ upozorňuje předseda komunistů Vojtěch Filip.

TOP 09 bude pro změnu usilovat o to, aby zákon umožňoval volit dřív, případně odjinud než z Česka. „Zásadní je, aby byla doplněna možnost volby předčasné, anebo korespondenční. Pro lidi, kteří žijí nebo se v době voleb nacházejí v zahraničí,“ myslí si předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Korespondenční volbu by do zákona rádi zakomponovali také lidovci. „Cílem je to zjednodušit a dostat k volbám co nejvíce lidí, protože to je demokratické právo a možná i povinnost rozhodovat o věcech kolem nás,“ říká Radiožurnálu předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Hnutí ANO o tom podle předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka zatím příliš nediskutovalo. On sám by se ale k jednodenním volbám přikláněl. „Jsem otevřený debatě o tom dnu. Mně osobně se líbí rakouská neděle. Lidé už se stihnou vrátit z víkendu a je to den, kdy jsou doma a mají čas.“

Volbu prezidenta neměnit

Bleskový průzkum rovněž zjišťoval, jestli by lidé souhlasili s tím, aby prezidenta znovu volili poslanci, a ne občané přímo. Velkou podporu ale taková myšlenka nemá. Aby zůstala přímá volba prezidenta, si přeje 72 procent dotázaných. Spojují je většinou politické preference.

„Pro přímou volbu prezidenta se přiklání voliči ANO, tam je podpora na úrovni 86 procent voličů ANO. Silná podpora je též mezi voliči komunistické strany,“ přibližuje Přemysl Čech z Medianu.

Byť se současnou praxí některé sněmovní strany - například ODS - nesouhlasí, žádná z nich na ní zatím nechce nic měnit.

Dvoudenního průzkumu se 17. a 18. prosince 2018 zúčastnil reprezentativní vzorek 1021 lidí starších 18 let. Dotazování probíhalo telefonicky i osobně. Náhodná statistická odchylka činí +/- 1,5 procentního bodu u postojů, které zastává 5 % respondentů, a až +/- 3,5 procentních bodů u postojů, které zastává 50 % respondentů.