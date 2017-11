Exministryně služebním autem za čtvrt roku najezdila 25 000 km. Odmítá, že by ho využívala v kampani

Vůz ministerstva školství, který měla jeho exšéfka Kateřina Valachová (ČSSD) k dispozici po svém odchodu z funkce, se často pohyboval v městech kampaně sociální demokracie. Server iROZHLAS.cz to zjistil z knihy jízd. Přiznat v nákladech na kampaň jízdu s policejní ochrannou službou zřejmě bude muset i exministr financí Andrej Babiš (ANO). A bývalý ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) pro změnu zapisoval jen ujeté kilometry. Praha 6:00 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Služební vozy exministrů ve volební kampani? Valachová zneužití odmítá, Mládek jízdy nezapisoval. | Foto: Český rozhlas

Nárok na vůz i s řidičem má člen vlády podle zákona ještě tři měsíce po odchodu z funkce.

Server iROZHLAS.cz proto zjišťoval, nakolik této služby využívali ti, kteří před časem opustili vládu Bohuslava Sobotky (ČSSD).

'Skvělí lidé'

Třeba bývalá ministryně školství a dnes už zvolená poslankyně za ČSSD Kateřina Valachová využívala po dobu tří měsíců - tedy od letošního května, kdy ve funkci skončila - auto s řidičem.

Podle ministerstva školství Kateřina Valachová najela prvním vozem za tři měsíce 21 070 kilometrů se spotřebou 1396 litrů. S průměrnou cenou pohonných hmot 28,89 koruny za jeden litr tak náklady na provoz činily zhruba 40 tisíc korun. Po dobu dovolené měla k dispozici jiného řidiče s autem, se kterým najela 3978 kilometrů. S celkovou spotřebou 298 litrů stál provoz vozu 8600 korun.

Podle kopie knihy jízd, kterou redakce získala podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ministerským vozem najezdila 25 000 kilometrů. A automobil se často nacházel na místech, kde se Valachová objevovala v rámci předvolební kampaně sociální demokracie.

„Střední Čechy rozhodně jsou bohaté, bohaté na skvělé lidi,“ říká Valachová v jednom z videí na facebooku, když se v srpnu při startu volební kampaně ČSSD objevila v Mladé Boleslavi, kde se potkala i se svým partajním kolegou Janem Hamáčkem.

Právě na sociální síti pravidelně a podrobně informovala o svých předvolebních cestách, a to v rámci kampaně s názvem „Cesta kolem středních Čech za 80 dnů“.

Zcela konkrétně: podle plánu uvedeného níže se Kateřina Valachová například 29. srpna objevila v Mladé Boleslavi, Čejetičkách a Benátkách nad Jizerou.

Program Kateřiny Valachové na den 29. srpna 2017, kdy se v rámci volební kampaně ČSSD objevila v Mladé Boleslavi, Čejetičkách a Benátkách nad Jizerou.

Na stejné trase se ten samý den pohyboval i jí přidělený vůz z ministerstva školství, jak ukazuje kniha jízd.

Kopie knihy jízd vozu ministerstva školství, které užívala Kateřina Valachová, zde ve dnech 26. až 30. srpna.

O tři dny dříve se zase exministryně hodinu po poledni objevila v Nymburce, po 15. hodině ve středočeských Tišicích.

Dne 26. srpna byla Kateřina Valachová v rámci kampaně v Nymburce a poté ve středočeských Tišicích.

A podle knihy jízd se v Nymburce zároveň ten den objevilo i jí přidělené auto z ministerstva školství.

Kopie knihy jízd vozu ministerstva školství, které užívala Kateřina Valachová, zde ve dnech 26. až 30. srpna.

„Nabitý program“ měla podle sociální sítě Valachová například v sobotu 9. září. Zastavila se v Byšičkách, na zámku Kačina, poté v Krásné Louce a Městci Králové.

Foto: Reprofoto facebook Kateřiny Valachové | Zdroj: Český rozhlas

A právě tam, ovšem v rozdílných časech oproti původnímu plánu, se opět pohyboval i její vůz z ministerstva.

Kniha jízd ukazuje, kde se vůz Valachové z MŠMT pohyboval 9. září.

Server iROZHLAS.cz se proto na Valachovou obrátil s dotazem, k jakým účelům a jak často vůz z ministerstva školství po tři měsíce využívala. Redakce zároveň chtěla znát odpověď na to, jestli se autem přepravovala i ve volební kampani sociální demokracie.

Valachová se nejprve v písemné odpovědi odkázala na zákon, podle kterého má vůz k dispozici a ze kterého podle ní „jednoznačně vyplývá využití vozidla k osobní dispozici“.

„V žádném případě nejde o zneužití práva, zneužití zákona. To opravdu odmítám.“ poslankyně Kateřina Valachová

„Vozidlo jsem využívala tak, jak jsem měla, to znamená pro osobní dispozici. Jinak to ani tři měsíce po ukončení výkonu funkce nejde. A co se týká kampaně, tak jsem využívala také jiná vozidla - jednak svoje osobní a další vozidla z hlediska kampaně,“ popsala Valachová v následném telefonickém rozhovoru. „A ještě jsem si navíc, aniž by mě k tomu vázalo jakékoli etické pravidlo, dávala pozor na to, aby to nemohlo být zneužito,“ doplnila.

Podle Valachové navíc nelze porovnávat knihu jízd služebního vozu s jejím programem na sociální síti. „Využívala jsem (vůz) z hlediska přejezdu v souvislosti se zmiňovanou osobní dispozicí, například směrem k besedám, které jsem absolvovala nikoli jako kandidátka, ale jako Kateřina Valachová, jako bývalá ministryně školství. Nikoli tedy jako kandidát, ani jsem takto nebyla představována. Já jsem si na to skutečně dávala pozor,“ dodala ještě.

Celý rozhovor s poslankyní Kateřinou Valachovou zveřejní server iROZHLAS.cz během pondělí.

Náklady na kampaň

Podobnou situací - tedy využívání služebních vozů v rámci kampaně politických stran - se zabýval také Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Ten má k tématu dokonce čerstvou analýzu, z níž vyplývá, že členové vlády mohou služební auto podle zákona využívat k osobní dispozici prakticky neomezeně, a tedy i v rámci volební kampaně.

„V takovém případě se ale jedná o výdaj na kampaň, neboť provoz vozidla je nepochybně plněním ocenitelným v penězích,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz člen kontrolního úřadu Jan Outlý.

Úřad se proto bude zajímat o to, zda strana vykáže náklady na cesty služebními vozy jako náklad kampaně. „A to přesto, že se nemůže jednat o bezúplatné plnění. To by strana od státu vůbec nesměla přijmout, zákon jí to zakazuje. Užívá-li totiž člen vlády auto v souladu s výslovným zákonným oprávněním, těžko lze takové jednání vykládat způsobem, který by znamenal spáchání deliktu,“ vysvětluje kontrolor Outlý.

Jednoduše řečeno: podle Outlého smí ministři vozidla používat neomezeně, ale když cestují v rámci kampaně, musí jejich strana cestovní náklady zahrnout do výdajového limitu. „Aniž by to znamenalo, že přijala od státu bezúplatné plnění, neboť to by byl přečin,“ dodal.

Mládek nezapisoval, Babiš pod ochranou

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Zdroj: Reuters

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádal server iROZHLAS.cz také o knihu jízd také u bývalého ministra financí Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten ve funkci šéfa státní pokladny skončil letos v květnu. Jelikož je ale Babiš stále chráněnou osobou, zajišťuje jeho ochranu policejní ochranná služba. A právě s tímto argumentem odmítlo Policejní prezidium poskytnout kopii knihy jízd.

Mluvčí hnutí ANO Vladimír Vořechovský na dotaz serveru iROZHLAS.cz uvedl, že strana zatím náklady kampaně počítá. A že pokud se Babiš na kampaň přepravoval i vozem ochranné služby, zahrne tuto cenu do nákladů. „Momentálně vše zpracováváme a v rámci nákladů na kampaň počítáme tak, aby vše bylo do lhůty pro to zákonem určené řádně vyčíslené a uvedené,“ napsal Vořechovský.

Kopii knihy jízd pak redakce podle info zákona získala ještě u Jana Mládka z ČSSD, který post ministra průmyslu a obchodu opustil letos v únoru. Resort mu tak automobil, u kterého Mládek nepožadoval řidiče, poskytoval až do května, kdy ještě neběžela ostrá předvolební kampaň - jak ukazuje dokument níže. To Mládek uvedl i na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Z knihy jízd vyplývá, že exšéf průmyslu do ní zapisoval počáteční a konečný stav kilometrů včetně tankování, nikoli účel a místo jízdy. Podle mluvčího resortu Františka Kotrby nejsou ani takové údaje potřeba.

„S ohledem na to, že se v tomto případě jedná o používání služebního automobilu k osobní potřebě ministra, respektive exministra podle zvláštního předpisu, jsou údaje o počtu ujetých kilometrů a doklady k čerpání pohonných hmot dostačující. Ministerstvu ani z logiky věci nepřísluší jízdy kontrolovat a příslušný zákon používání vozidla ani nijak neupravuje a neomezuje,“ vzkázal mluvčí Kotrba.

