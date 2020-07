To by mohli přijít o právo volit na podzim i lidé, kteří mají chřipku, varuje advokát Němec

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na Twitteru napsal, že lidé v karanténě kvůli koronaviru nebudou moci hlasovat v říjnových krajských a senátních volbách. Zákon, o který svůj výrok opírá, je ale záměrně vágně formulován a je nezbytné, aby ho vláda a další státní instituce pečlivě interpretovaly, shodují se hosté pořadu Pro a proti. Pro a proti Praha 16:21 27. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Musíme řešit přiměřenost. Ale dovedu si představit, že budou ti, kteří z důvodu akutního průběhu choroby nebudou moci v podzimních volbách volit.“ | Zdroj: Tomáš Frait / MAFRA / Profimedia

„Ministr má pravdu, že si zákonodárce nechává možnosti omezit volební právo pro případ extrémních situací. Třeba jako ochranu před šířením pandemie,“ říká Ondřej Preuss z Katedry ústavního práva Právnické fakulty UK.

Ministerstvo upřesnilo, že by se jednalo o případy, kdy je člověk skutečně nakažen nakažlivou chorobou. „Musíme řešit přiměřenost. Ale dovedu si představit, že budou ti, kteří z důvodu akutního průběhu choroby nebudou moci v podzimních volbách volit.“

„Pokud by se jen omezili ti pozitivně nakažení, tak to v rozporu se zákonem není. Z dosavadních všech výroků mi nepřijde, že by volební právo bylo ohroženo. Ale také si myslím, že vláda má rezervy v základním nastavení, jako východisko si klade jen statistiku nemocných, ale základní práva jsou pro ni jen omezením. Jenže ono je to právě naopak. “ Ondřej Preuss

Advokát Petr Němec považuje Hamáčkův výrok za značně zjednodušující. „Je možnost zákonného omezení v případě ochrany zdraví lidu. Zákonná formulace je ale účelově vágní, aby poskytovala interpretační možnost.“

A pokračuje: „Podle mé interpretace není tak jednoduchá, že se řekne: kdo je v karanténě, nemůže volit... Bavme se o tom, o jakou jde nemoc a zda má zákon dopadat i na ty, kteří jsou v karanténě proto, že se potkali s s nakaženým. Karanténním opatřením je i lékařský dohled nebo zvýšený zdravotnický dozor.“

Preuss připomíná, že ve výjimečných situacích slouží zákony jako mantinely pro řešení situace. „Řešení státních orgánů by měla směřovat k tomu, aby základní práva byla maximálně umožněna.“

Pravidla ale musí být jasná, žádá Němec. „Pokud nevíme, koho přesně se bude omezení týkat, je to velké riziko. Problém je, že norma je trochu vágní a tak svěřujeme možnost omezení našeho volebního práva do rukou nevoleného orgánu, tedy hygieny.“

„Dáváme do rukou hygienikům možnost omezit základní lidské právo a podstatu demokracie, volební právo. Když jde o omezení voličského práva, vláda se chová, jako kdyby šlo o ebolu. Ale státní hmotné rezervy mají v zásobách nula roušek a vláda se tváří, že jde o rýmu. Takže stát neřeší věc, jak by měl, ale pokud jde o omezení práva, chová se naopak drakonicky.“ Petr Němec

„Je správně, že zákon je relativně vágní a ministerstvo má řadu měsíců se na vše připravit. Hovoří se o možnosti mobilní urny, kdy člověk zvolí bez kontaktu se členy volební komise. Technické možnosti jsou, ale nestihne se to připravit za týden. Týká se to desítek tisíc lidí, u volebního práva se vždycky ďábel skrývá v detailu,“ upozorňuje Ondřej Preuss a dodává: „Neříkám, že to půjde jednoduše, ale teď máme čas.“

Advokát kritizuje lehkost, s jakou Hamáček svůj výrok zveřejnil. „Na Twitteru vypálí, že kdo je v karanténě, nebude volit, je to v zákoně a máte smůlu, to jste měli vědět. Ale ten zákon si zaslouží precizní a opatrnou interpretaci. Stejně tak může oznámit, že kdo má chřipku, bude v karanténě a nebude volit, i na to má hygiena oprávnění,“ varuje Petr Němec.

Hrozí odklad voleb? Jak by do jejich konání mohl zasáhnout soud? Všechny argumenty, které zazněly v pořadu Pro a proti, si poslechněte na audiozáznamu. Moderuje Michael Rozsypal.