Hamáček se sešel v Lánech s prezidentem. Řešili fungování krizového štábu i volby

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) seznámil prezidenta Miloše Zemana se situací kolem pandemie nového koronaviru. Řešili spolu také otázku senátních a krajských voleb. Podle Hamáčka se uskuteční v plánovaném termínu, řekl novinářům po úterním pravidelném jednání s prezidentem v Lánech. Potvrdil, že se večer setká na pracovním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a novým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO). Lány 18:39 22. září 2020

Hamáček prezidentovi sdělil informace o aktuální situaci s pandemií a seznámil ho s fungováním Ústředního krizového štábu.

Poznamenal, že nyní je nutné připravit kapacity zdravotnických zařízení a přijmout opatření, která by pomohla zploštit křivku nárůstu nových onemocnění způsobených koronavirem.

Zeman se podle něj ptal, jak je zajištěno konání říjnových voleb, Hamáček mu vyjmenoval připravovaná zabezpečení včetně toho, že budou k dispozici roušky a zajištěna bude dezinfekce. „Pan prezident řekl, že i v jeho zájmu je, aby volební účast byla co nejvyšší,“ řekl Hamáček.

Místopředseda vlády přiznal, že zájem o členství ve volebních komisích je oproti minulosti nižší. „Nicméně zatím nemám signály, že by tam byly situace, které by se nedaly zvládnout,“ dodal.

Obrátil se i na dobrovolné hasiče, aby v případě potřeby v obcích vypomohli. Volební komise budou podle něj speciálně proškoleny. Pro občany v karanténě se připravují speciální místa, na kterých budou moct volit z auta, s armádou se pak chystají speciální volební komise.

Posun voleb nehrozí

Posun voleb není podle Hamáčka „na stole“, označil to jen za hypotetickou možnost. Situace kolem šíření koronaviru by podle něj musela být zásadně horší. Poznamenal, že volby je možné odsunout jen v nouzovém stavu a musela by na tom panovat shoda obou komor Parlamentu. Protože nikdo takové opatření nyní nenavrhuje, Hamáček považuje téměř za jisté, že se volby na začátku října uskuteční.

Zeman Hamáčka přijímá pravidelně jednou za měsíc, podobně jako premiéra Andreje Babiše (ANO). Na tomto formátu setkávání se s místopředsedou vlády prezident dohodl na začátku roku. Přes léto se schůzky nekonaly.