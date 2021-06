Poslanci se zatím neshodli, jak by na podzim měli volit lidé v karanténě. Výhrady má například KSČM

Poslanci ve čtvrtek nestihli projednat změnu pravidel pro podzimní sněmovní volby. A to přesto, že o vládním návrhu jednali zrychleně, ve stavu legislativní nouze. Předloha by měla umožnit volit do Poslanecké sněmovny i lidem v karanténě nebo izolaci. Už ve středu ji doporučil sněmovně přijmout ústavně právní výbor. Praha 16:51 17. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budou podzimní sněmovní volby poznamenané pandemií stejně jako volby před rokem? | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Návrh konkrétně počítá s tím, že lidé v karanténě nebo v izolaci by mohli, podobně jako v loňských krajských volbách, hlasovat například i do přenosných volebních schránek nebo z auta.

„Oprávnění voliči budou moct využít pouze zvláštní způsoby hlasování – a to hlasování u volebního stanoviště, to znamená tzv. drive-in, hlasování pří pobytovém zařízení, které bylo uzavřeno a hlasováním do zvláštní přenosné volební schránky,“ uvedl ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček, který před poslanci návrh obhajoval.

Zvláštní způsoby odevzdávání hlasů by bylo možné využít v případě, že v polovině září bude kvůli covidu-19 platit v Česku pandemický nebo nouzový stav. Na to upozornil šéf ústavně právního výboru sněmovny, poslanec ODS Marek Benda, který předlohu podporuje.

„Ten zákon je jenom příprava na situaci, kdyby došlo k nějakému dramatickému zhoršení v průběhu září. V tomto směru s ním souhlasím, myslím, že je správnější, abychom věděli (již před odjezdem na prázdniny), že kdyby došlo k dramatickému zhoršení situace, máme připravené stejné řešení, které bylo použito loni při krajských volbách,“ komentoval Benda.

Nepodpora komunistů

Výhrady k návrhu má naopak například KSČM. „Pokud bude trvat pandemie, tak potom bude spuštěn určitý spínač, který je tedy v režimu podobném, jako běžely volby do krajských zastupitelstev a Senátu. A pokud tato pandemie nebude, tak volby poběží normálně podle klasického zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a nebude tady vyčleňována určitá skupina osob a zaváděna určitá nerovnoprávnost ve volebním právu mezi občany České republiky,“ uvedl poslanec Stanislav Grospič s tím, že komunisté nejspíš návrh v závěrečném hlasování nepodpoří.

Poslanci by se k závěrečnému hlasování mohli dostat v pátek, jisté to ale zatím není.

Rozdílné návrhy

Do předlohy navrhli doplnit různé návrhy. Piráti by rádi zákon využili k zavedení korespondenční formy hlasování kvůli krajanům žijícím v zahraničí. Jejich návrh ale už ve středu sněmovní ústavně právní výbor nepodpořil.

Nezařazený poslanec Lubomír Volný zase mimo jiné požadoval uzákonit, aby volební komisaři nemuseli být očkovaní, a ani nemuseli mít negativní test na covid-19. Žádal i nepřetržitou elektronickou a policejní kontrolu hlasovacích schránek, protože se obává manipulace z volebními lístky. O všech navržených změnách se ale bude hlasovat až ve třetím čtení.

Při loňských volbách bylo v karanténě asi 16 tisíc voličů. Možnost odevzdat hlas z auta využilo v každém z krajů v průměru 250 lidí. Voliči dávali přednost hlasování do přenosné volební schránky, kterou jim přivezli volební komisaři.