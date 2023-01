Prezidentský souhrn: kontroverzní billbordy, organizace míru a vyšetřování ve Francii

Do druhého kola prezidentské volby zbývá jen devět dní. Finalisté prvního kola prezidentské volby Petr Pavel a Andrej Babiš (ANO) se poprvé střetli na živo v debatě na webu Blesk.cz. Expremiér Babiš v debatě hájil svůj kritizovaný billboard s heslem „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“ Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel považuje billboard za neuctivý a úražlivý. 19:55 19. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební urna | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvě modrá křesílka stojící proti sobě: tak vypadalo studio blesk.cz, kde se ve čtvrtek ráno poprvé jeden na jednoho potkali dva finalisté prezidentské volby: bývalý představitel české armády, Petr Pavel neboli “Generál” spolu s ex-předsedou vlády, Andrejem Babišem (ANO).

Server iROZHLAS.cz během čtvrteční debaty ověřoval pravdivost výroků obou kandidátů. U Petra Pavla zjistil jeden nepravdivý výrok. Z úst Andreje Babiše jich zaznělo celkem osm.

Kromě mnohokrát opakované teze, že Pavel je vládním kandidátem zaznělo například to, že ministryně obrany Jana Černochová (ODS) je součástí Pavlova týmu. To však není pravda. Pavel ve svém týmu nemá nikoho z aktivních politiků.

Kontroverzní billboardy

Jediné angažmá ministryně Černochové spočívá v její kritice Babiše za jeho billborodovou kampaň s hesly “„Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“.

Podle Petra Pavla je strašení lidí válkou a tím že je do ni někdo zatáhne “podlé”. „Je to flagrantní zneužití strachu občanů z války,“ komentoval kauzu billboardů Pavel a vyzval expremiéra aby se omluvil vojákům. „Urazil jste vojáky, měl byste se omluvit,“ řekl během debaty Pavel. Omluvu Babiš odmítl s tím, že nikoho neurazil.



Je to tady přátelé už to začíná. pic.twitter.com/AZe9t3trJe — RayBaseley (@RayBaseley) January 15, 2023

Po debatě také uvedl, že billboardy měnit nehodlá. Jediné co by byl ochotný změnit je slovo „voják“, na výraz „generál“, zbytek zůstane stejný. „Ty billboardy mluví o tom, že chci zprostředkovat mír a ukončit válku,“ odůvodnil svoje rozhodnutí po prezidentském duelu v Blesku.

Babiš jako organizátor míru



Mírová jednání v kontextu války na Ukrajině byla dalším tématem debaty. Babiš označil ruského prezidenta Vladimíra Putina za agresora a řekl, že jako prezident by usiloval o skončení války.

„Kdybych se stal prezidentem, tak nejdřív oslovím prezidenta Zelenského. Pak oslovím V4, poté Macrona, ten mluví s Bidenem, potom Erdogana. A potom je to na nich. Mám konkrétní představu, jak bych to zorganizoval. Byl bych organizátor,“ popsal Andrej Babiš. „Kdo mluví s Putinem? Macron,“ dodal.

Jenže toto řešení je podle bývalého generála Pavla “plácnutí do vody”. „ Jeho přístup k zahraniční politice je nepromyšlený," řekl Pavel. Podle něj realistický mírový plán pro Ukrajinu nespočívá v oslovování prezidentů, ale mezinárodních organizací jako NATO a EU.

„Oslovování prezidentů k cíli nepovede, může to být doplněk,“ říká Petr Pavel. „Je hezké dávat si ambiciózní cíle, ale musí být alespoň zčásti realizovatelné,“ dodal.

Bohatství Agrofertu

V poslední části debaty na Blesku byli kandidáti vyzváni, aby se svého soupeře zeptali na jednu otázku. Petr Pavel směrem k Babišovi pronesl: „Máte lidi na prvním místě, záleží vám na nich? Tato země trpí, protože se dostávají pod hranici chudoby, o 30 miliard korun zbohatl Agrofert za dva roky zvýšením potravin, nepřipadá vám to pokrytecké?“

Server irozhlas.cz však ověřil, že koncernu Agrofert minulý rok meziročně stouply konsolidované tržby o 15 procent na 184,8 miliardy korun.

Ostravo! Společně to zvládneme. Slušnost, respekt a důstojnost zvítězí.



Foto: Lukáš Kaboň, https://t.co/1qpWvFbK4O pic.twitter.com/L96kLMo9pU — Petr Pavel (@general_pavel) January 19, 2023

Zisk po zdanění stoupl na 5,8 miliardy korun ze 3,8 miliardy korun v roce 2020. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí koncernu Pavel Heřmanský. Agrofert tedy nezbohatl o 30 miliard korun jak tvrdil Petr Pavel.

Po debatě se Pavel vypravil do Ostravy, kde ho přivítaly davy lidí. Do Ostravy ho přijel podpořit také Pavel Fischer, neúspěšný kandidát na prezidenta. Na své auto umístil polep: „Ve druhém kole podporuji Petra Pavla.“.

Expremiér Babiš, který zase získal podporu od vedení KSČM, se ve čtvrtek zúčastnil setkání s voliči v Benešově.

Do pražských Holešovic na předvolební duel přijel i Andrej Babiš. Večer plánuje zamířit mezi voliče do Benešov.



Oba kandidáty sledujeme s @danielatoll pro @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/ZgwzePu40V — Jana Karasová (@JaynaKaras) January 19, 2023

Francouzské vyšetřování

Francouzské úřady ve čtvrtek potvrdily, že Babiše vyšetřují kvůli podezření z praní špinavých peněz a braní úplatků. Informovaly o tom Hospodářské Noviny.

Babiš po čtvrteční debatě v Blesku uvedl, že je v pořádku kandidovat na prezidenta i přes problémy, jako je vyšetřování ze strany francouzských úřadů. Ke kauze dodal, že „Finančně-analytický útvar ministerstva financí jednoznačně na Výboru pro kontrolu toku peněž, kterému šéfuje TOP 09, potvrdil, že to bylo v pořádku."

Jenže v sobotu ještě tvrdil, že vyšetřován není. Po vyhlášení prvního kola prezidentských voleb řekl, že pokud má by byl vyšetřován, tak by ho někdo kontaktoval. „Nikdo mě nekontaktoval,“ uvedl.

To však není pravda, podle francouzského právník Williama Bourdona. "To je naprosto absurdní! Ve Francii můžete být vyšetřováni i bez toho, že by vás kdokoli kontaktoval," řekl Bourdon v rozhovoru pro server investigace.cz.