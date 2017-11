Jedna obálka, dva lístky. Dvojité volby na Trutnovsku vzbuzují obavy u odborníků

K urnám přijdou lidé sice s jednou obálkou, ale budou mít dva hlasovací lístky, což jim teoreticky umožní volit dvakrát.

„Přijde volič s tím, že jde volit do Senátu, dojde za plentu a do urny vhodí lístek se jménem kandidáta na prezidenta a odejde. Přijde později, třeba za půl hodiny a řekne: Dobrý den, já jsem si to rozmyslel, budu volit prezidenta a dostane novou obálku,“ popsal pro ČT24 příklad tajemník Pece pod Sněžkou Michal Berger.

„Vzniká prostor pro napadení regulérnosti voleb. Pokud volič, který bude hlasovat na volební průkaz v prezidentských volbách si někde sežene lístky, tak ten lístek může do té obálky senátních voleb vložit také a nikdo to není schopen poznat nebo na to jinak přijít,“ varuje politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci.

„V senátních volbách nepřijdou voliči hlasovací lístky do schránky, ale dostávají je až ve volební místnosti. Volič, který nebude oprávněn hlasovat, lístek od volební komise nedostane,“ reagovala mluvčí Ministerstva vnitra Klára Pěknicová. Podle tajemníka ale může být ohrožena regulérnost celých voleb na Trutnovsku, protože se hlasovací lístek dá sehnat i mimo volební místnost.

Doplňovací volby do Senátu v lednu jsou výjimečné. Uskuteční se kvůli Jiřímu Hlavatému (ANO), kterému po zvolení do Poslanecké sněmovny mandát v horní komoře zanikl.