Babiš vyvolával strach z války. Nepřipojí-li se ke mně další, není pro mě v ANO místo, říká primátor Macura

Kampaň Andreje Babiše (ANO) před prezidentskými volbami vypadala jako z pera hnutí SPD, tvrdí primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Poražený finalista podle něj strašil válkou, chudobou, ale i nedostatkem energií. Pokud by se to mělo v budoucnu stát pravidlem, nechce být s hnutím dál spojován. „Pakliže uvidím, že jsem sám nebo nás je pár, tak nemá smysl bojovat a je třeba odejít," říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Ostrava 18:28 28. ledna 2023

Mluvíme spolu ve chvíli, kdy už predikce napříč zpravodajskými servery počítají s tím, že Andrej Babiš prohraje druhé kolo prezidentských voleb zhruba o 17 % hlasů. Jak byste výsledek zhodnotil?

Pokud pan Pavel vyhraje, tak se potvrdí můj předpoklad, že zvítězí kandidát, který vedl kampaň slušněji, nestrašil lidi, působil více sjednocujícím dojmem a má větší kompetence k tomu vykonávat úřad prezidenta republiky.

V minulém týdnu jste publikoval tweet, ve kterém jste psal, že „politika, nemá-li nás zavést do pekla, nesmí být vedena bez skrupulí, stylem ‚účel světí prostředky‘.“ Pokračoval jste: „Pokud se ukáže, že včerejší (nedělní debata v České televizi – pozn. red.) vystoupení Andreje Babiše reprezentuje oficiální nebo většinový názor v hnutí, pak ano, červená linie byla v mém případě překročena.“ Do druhého kola jste to nechtěl více komentovat, můžete nyní vysvětlit, co jste tím myslel, co tomu předcházelo?

Byla to především reakce na nedělní vystoupení pana Babiše v debatě na České televizi, která podle mě byla šílená. Myslím jeho vystoupení. Ne jenom tím děsivým vyjádřením nepodpory spojenců v případě napadení, byť to následně poctivě dementoval. Je to styl pana Babiše, jak ho znám, to znamená zadupat protivníka do země, označit ho za neschopného, hloupého. To jsou ve finále věci, které mě utvrdily v tom, že pan Babiš není schopen svým osobnostním a hodnotovým nastavením být ten, který bude sjednocovat národ, zasypávat vyhloubené příkopy.

Jaká bude další situace v ANO, můj osud ve straně bych nyní nehodnotil. Není správné prát špinavé prádlo na veřejnosti. To si napřed musíme probrat my sami.

Tomáš Macura

@Macura2014 Politika, nemá-li nás zavést do pekla, nesmí být vedena bez skrupulí, stylem „účel světí prostředky“. A to ani v předvolební kampani. Andrej Babiš nemůže být náš prezident. 792 9334

Co tím myslíte? Co má následovat po vašem vzkazu na sociální síti a poté, co se i nyní vyjadřujete velmi kriticky?

Znovu říkám, že ten tweet reagoval na způsob vedení předvolební kampaně, na jeho vystupování v debatách. Předpokládám, že k nějaké debatě uvnitř hnutí dojde. Pakliže všichni sklapnou podpatky a řeknou, že pan Babiš vedl kampaň skvěle a není mu co vytknout, tak jsem se zřejmě ocitl v jiném hnutí, než do kterého jsem před lety vstupoval. To bych poté musel naplnit mé vyjádření z tweetu.

Léta jsme se vymezovali proti tomu, jakým způsobem vede kampaň SPD. Tedy že brnká na nejnižší lidské pudy, že vyvolává strach v lidech. Ke svému zděšení jsem zjistil, že prezidentská kampaň pana Babiše je jako z pera SPD. Přesně ten samý styl, vyvolávání strachu z války, z chudoby, z nedostatku energií. U toho nechci do budoucna svítit, pakliže by to měla být doktrína hnutí.

Zmiňoval jste, že červená linie by to pro vás byla, pokud by to značilo oficiální názor v hnutí. Po debatách se objevily reakce Aleny Schillerové, Kláry Dostálové nebo Karla Havlíčka, tedy členů nejužšího vedení ANO, kteří vyjadřovali Babišovi podporu a říkali, že má nad Pavlem navrch. Ani to pro vás není překročení červené linie? Budete čekat na to, že budou zpětně korigovat výroky?

Tak zaprvé všichni včetně pana Babiše nebo pana Havlíčka v zásadě potvrdili, že se pan Babiš špatně vyjádřil, myslím teď ten článek 5 a NATO. Otázka je, jak dalece to mysleli vážně a jak dalece to byl od pana Babiše v té debatě promyšlený kalkul. To nedokážu v tuto chvíli říct. Vyjádření v debatě oslovilo dva miliony lidí, následná reflexe twitteru zasáhla třeba i sto tisíc lidí. Připouštím tedy, že to mohl být kalkul.

Zadruhé, dvojice Schillerová – Havlíček před rokem a půl ještě v hnutí ani nebyla. Já a další jsme tam osm, devět a více let, tvořili jsme jej v podstatě od počátku, úplně s jiným hodnotovým nastavením. Připouštím, že v dané chvíli se ke mně moc lidí nepřipojuje, jsou v obavách nebo v jiném nastavení. Pakliže uvidím, že jsem sám nebo nás je pár, tak nemá smysl bojovat a je třeba odejít.

Ostrava už není bašta

Nyní se tedy buď utvoří moravskoslezská frakce, která bude kritická k pražskému vedení, nebo opustíte úplně hnutí ANO?

To není jenom moravskoslezská frakce. Mně volá nebo píše řada lidí z celé republiky. Upřímně řečeno, celá řada lidí z hnutí ANO nevolí Andreje Babiše, akorát mají strach to přiznat. Za rok jsou krajské volby, evropské volby, já nevím, co všechno, to je otázka jejich osobní statečnosti.

Jsem pragmatik, v tomto ohledu připouštím, a dokonce tomu dávám větší pravděpodobnost, že se k nám mnoho lidí nepřidá. V tom případě by pro mě nebylo ve hnutí místo.

V Ostravě vyhrál Babiš. Myslíte, že se vám podařilo nějak ovlivnit prezidentskou volbu?

Nevystupoval jsem jako součást kampaně pana Pavla nebo součást antikampaně pana Babiše. Tweet jsem napsal i v nějakých emocích, to přiznávám. Nijak jsem ale nepokračoval v tom, abych burcoval lidi. Jsem rád, že Ostrava jeví jakýsi racionální postoj a není to taková ta rudá bašta na severu, jako bývala třeba dřív.

V čele ostravské buňky vás tento týden nahradil Richard Vereš, který mluvil o tom, že ANO má primátora v Ostravě a není co měnit. Diskutoval jste s ním na toto téma? Je to jedna z cest, že se začínáte odlučovat od ANO?

Dopředu jsem hlásil, že se o post znovu ucházet nebudu, protože je spíše administrativní než mocenský. Už jsem byl předsedou dvě období, takže ta výměna nemá žádnou souvislost ve vztahu k prezidentským volbám. Chci se věnovat, dokud budu moct, práci pro Ostravu.

Odveta z centrálních orgánů?

Nejhlasitějšími Babišovými vnitrostranickými kritiky jste nyní vy a moravskoslezský hejtman a místopředseda ANO Ivo Vondrák. Jak silná je vaše pozice v ostravské buňce?

Svolal jsem si náš zastupitelský klub, zeptal jsem se jich, jestli to vidí jako problém. Tu podporu od nich tam cítím silnou, nikdo nevystoupil s žádnou kritikou. Určitě nejsem sám, ty věci se samozřejmě mohou nějak změnit. Nevím, co bude, jestli nezačnou centrální orgány ANO nějakou odvetu. Teď bychom spekulovali.

Celkově tedy nesouhlasíte s politikou hnutí, obáváte se nějaké odvety ze strany nejvyšších orgánů, a i přesto tam chcete setrvávat. Jak tomu rozumět?

Neobávám se žádné odvety, uvidím, co přijde. Nemám se čeho obávat. Do hnutí jsem vstupoval s nějakými hodnotami, ideály, programovým zaměřením, které v té době hnutí mělo. Na kormidle jsem neuhnul ani jeden stupeň za těch bezmála devět let. V Ostravě děláme politiku, kterou si hnutí ANO vytnulo na štít v roce 2013. Jestli to někdo dnes dělá na centrální úrovni jinak, tak to nevnímám jako svou chybu. Nikdy jsem v Ostravě nedělal politiku tak, že bych si udělal průzkum veřejného mínění, zjistil, co lidi chtějí, a to jim nabídl. To přesně teď dělá pražské vedení hnutí.

Připouštíte tedy, že se hnutí ANO od roku 2013 změnilo, už nestojí na těch původních hodnotách. Říkáte, že to sice v Ostravě držíte, na druhou stranu jste s celostátní politikou ANO spojován. Není to pro vás morální problém?

Samozřejmě že je to problém. Na druhou stranu ty problémy se vyhrocují poslední měsíce, hlavně v souvislosti s prezidentskou debatou. Loni na podzim jsme měli komunální volby, do kterých jsme šli s jasnými cíli. Pokud hnutí ANO dojde k názoru, že jsem pro něj nepohodlná osoba, nebo vyjeví, že postoj, který pan Babiš do hnutí vnesl prezidentskou kampaní, se stane oficiální doktrínou na příští léta, tak se naše cesty musí rozejít.

Takže máte pocit, že to ještě není oficiální postoj hnutí, i když to vedení stále potvrzovalo a Babišovu kampaň hnutí financovalo?

Berme to, že situace před volbami je vždy vyostřená, nechme to trošičku zchladnout. Uvidíme, jaký to bude mít další vývoj. Pro tuto chvíli nechci dávat žádná definitivní silná vyjádření, ale jsem připravený na všechny možné varianty.

Už jsme mluvili o Aleně Schillerové nebo Karlu Havlíčkovi. Myslíte, že je čas na to obměnit vedení?

V tom nejvyšším vedení je paní Schillerová, pan Havlíček. Ti dva s panem Babišem tvoří tzv. grémium hnutí, což je ten nejvyšší orgán. Znovu opakuji, že před rokem a půl ještě ani jeden z těch dvou exministrů nebyl nejenom členem vedení, ale ani členem hnutí ANO. Což samo o sobě je jistým způsobem známka toho, jak hnutí ANO pracuje.

Samozřejmě o případné obměně vedení musí rozhodnout členská základna, jakkoliv se to nezdá, tak hnutí ANO přece jen v těch základních otázkách s výjimkou volby prezidenta funguje jako demokratická strana. Takže já nemám žádný mandát k tomu, abych říkal, že by tady mělo dojít k nějaké změně místopředsedů hnutí. To je mandát sněmu jako suveréna, sněm bude až za rok, takže…

Tomu rozumím. Na druhou stranu s nimi nesouhlasíte, jste primátor za hnutí ANO. Získal jste v Ostravě nejvíc hlasů v komunálních volbách v roce 2022, tak na to máte asi nějaký názor.

Jistěže na to mám názor, ale ten asi vyplývá z celého našeho hovoru, který vedeme. Já samozřejmě s postojem paní Schillerové, pana Havlíčka nesouhlasím. Myslím teď v tom kontextu, jakým způsobem teď hájí vystupování a způsob kampaně ze strany Babiše. Myslím si, že to nemyslí tak úplně vážně, ale musí to tak říkat. Ale to, jestli mají, nebo nemají být vyměněni za někoho jiného, to musí rozhodnout sněm hnutí. To po mně nechtějte.