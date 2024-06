STEM: Volby by v červnu vyhrálo ANO, do Sněmovny by se vrátili komunisté. Pohoršili si Piráti i SPD

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo opoziční hnutí ANO s 32,9 procenta hlasů. Ukazují to výsledky průzkumu agentury STEM zveřejněné v neděli televizní stanicí CNN Prima News. Druhá by skončila vládní ODS s 14,8 procenta hlasů a třetí by byli vládní Piráti s 8,7 procenta hlasů. Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny by překročily ještě opoziční SPD, vládní hnutí STAN a nově i KSČM. Praha 12:50 23. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Proti březnovému modelu si významně pohoršili Piráti, SPD i vládní TOP 09, která by se v červnu do Sněmovny nedostala. Dál ztrácí i vládní lidovci, v červnu se před ně dostala hnutí Přísaha a Motoristé sobě, které společně uspěly ve volbách do Evropského parlamentu.

V porovnání s březnovým volebním modelem si hnutí ANO udrželo 32,9 procenta hlasů, ODS si o tři desetiny procentního polepšila, naopak třetí Piráti a čtvrtá SPD s červnovou podporou 7,3 procenta si výrazně pohoršili, Piráti o 1,8 procentního bodu a SPD o dva procentní body.

„V obou případech se dá říct, že výrazný pokles odráží i výsledky evropských voleb, ve kterých jak Piráti, tak SPD museli konstatovat velký neúspěch a ztrátu mandátů,“ uvedli autoři průzkumu.

Hnutí STAN si mírně polepšilo na 6,8 procenta. Do Sněmovny by v červnu prošli ještě komunisté v čele se znovuzvolenou europoslankyní Kateřinou Konečnou, získali by 5,1 procenta hlasů, oproti březnu o 0,6 procentního bodu více. Ve sněmovních volbách 2021 KSČM získala 3,6 procenta hlasů a do Sněmovny se nedostala.

Naproti tomu vládní TOP 09, pokud by kandidovala sama a nikoliv v koalici Spolu, by ve volbách v červnu s podporou 4,5 procenta poslanecké mandáty nezískala. To samé platí pro KDU-ČSL, pro které by v červnu hlasovalo 2,5 procenta voličů. V červnu se před ně dostala Přísaha s 3,7 procenta hlasů a Motoristé sobě s 2,7 procenta hlasů voličů.