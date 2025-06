Propast mezi ANO a Spolu se mírně zvětšuje. Stačilo! kleslo na hranici pěti procent

Hnutí ANO ve volebním modelu agentury STEM pro CNN Prima News od minulého týdne posílilo zhruba o procentní bod na 31,2 procenta. Koalice Spolu naopak o necelý bod oslabila na 21,6 procenta. Průzkum se uskutečnil ve dvou vlnách na začátku června, mohla se do něj tedy už promítnout bitcoinová kauza. Do Sněmovny by se nyní dostalo šest subjektů, koalice Stačilo! ale klesla na pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory. Praha 12:15 15. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kauzu darovaných bitcoinů, kvůli které podal demisi ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), zatím podle autorů průzkumu určité procento lidí nezaznamenalo.

„U velkých kauz trvá zpravidla několik týdnů, než se u veřejnosti zformují postoje a než se vliv kauz projeví ve volebních preferencích. Kauza je navíc stále živá, probíhají jednání koaličních partnerů a příští týden se bude hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě,“ uvedli.

Na třetím místě se v modelu umístila SPD, která stagnuje na 13,1 procenta. Čtvrtí jsou vládní Starostové, za týden si pohoršili nepatrně na 10,6 procenta.

„Podpora hnutí se od začátku roku v modelu STEM vyvíjí od necelých deseti k necelým 13 procentům. Současný výsledek znamená mírné posílení oproti slabšímu období zkraje května,“ sdělila agentura.

Podpora Motoristů roste

Další strany už se pohybují blízko pěti procentům. Jejich podpora je velmi kolísavá a podle výzkumníků tak nad vstupem každé z nich do Sněmovny visí otazník.

Piráti si polepšili o půl procentního bodu na 6,7 procenta. Stačilo! naopak o půl procentního bodu kleslo a je na rovných pěti procentech. Motoristé sobě mají 4,4 procenta, ale poslední tři týdny jejich preference rostou.

„Jejich vstup do Poslanecké sněmovny, pokud by se volby konaly nyní, by byl možný, jakkoliv nejistý,“ podotkla agentura.

Průzkumu se zúčastnilo 1551 lidí. Předpokládaná volební účast činí 59 procent. Při posledních sněmovních volbách na podzim 2021 byla účast 65,43 procenta.