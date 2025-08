Volby rozhodne účast. Nástupu populistů mohou zabránit mobilizovaní ‚antipopulisté‘, popisuje Guasti

V Česku i v okolních zemích v poslední době dochází k nárůstu volební účasti. Dle politologických teorií za to může nástup populismu, který do politiky přinesl více emocí na úkor faktů a společnost více polarizoval. „Různé části společnosti čerpají informace z úplně jiných zdrojů. Lidé se zavírají do bublin bez konfrontace s realitou, nesmíme podcenit rozštěpení společnosti,“ říká ve druhé části rozhovoru pro iROZHLAS.cz politoložka Petra Guasti. Rozhovor Praha 6:00 3. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace na pražské Letné organizovaná v roce 2019 spolkem Milion chvilek pro demokracii | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ve vašem zatím posledním odborném článku se s kolegou Alešem Michalem věnujete polarizaci politiky v zemích V4 a jejím vlivu na kvalitu demokracie. Vyhrocení nálad ve společnosti, poštvávání jedné poloviny proti druhé, vidíme do velké míry ve všech zemích V4. Vy ale docházíte k tomu, že jedním z efektů polarizace je i mobilizace obou částí společnosti a tím zvýšení volební účasti, která po přelomu tisíciletí začala výrazně upadat. V posledních českých sněmovních, prezidentských i evropských volbách se účast zvedla. Je dnes klíčovou otázkou, který z obou táborů lépe mobilizuje, než že by v takto polarizovaných společnostech docházelo k přelivům?

Mobilizace je skutečně klíčová – a v posledních letech ji ve velké míře zajišťují populisté, kteří dokázali oslovit dřívější nevoliče. Tito voliči se často cítí systémem reprezentativní demokracie opomíjeni a jejich frustraci populisté účelově instrumentalizují, přičemž dále prohlubují jejich nedůvěru k demokratickým institucím a procesům.

petra guasti Docentka demokratické teorie z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a vědecká pracovnice Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, působí i v rámci Národního institutu SYRI. Zaměřuje se na politickou polarizaci, populismus či neliberální tendence.

V politologii se tento jev spojuje s rozpadem konceptu losers’ consent – tedy ochoty poražených voličů akceptovat výsledek voleb jako legitimní. Výzkumy ukazují, že právě voliči poražených stran vykazují nižší míru důvěry v demokracii, přičemž tento tzv. winner–loser gap je nejvýraznější v nových demokraciích, jako jsou země V4.

A to tedy vede k radikalizaci?

Pokud není tato důvěra obnovena, nevede to k apatii, ale k aktivní, často protestní účasti, což se odráží ve zvyšující se volební účasti. I proto mě u zveřejňovaných průzkumů nejvíce zajímá odhad účasti – ne samotné preference stran.

Největším rizikem pro současnou vládní koalici není přechod jejích voličů k ANO, ale to, že jejich vlastní zklamaní a hodnotově nároční voliči zůstanou doma.

V textu zmiňujete i příklady z posledních let, kdy v českých prezidentských a polských parlamentních volbách antipopulismus porazil populismus, k čemuž dopomohla vyšší mobilizace. Výsledky vašeho výzkumu ukázaly, že společenská polarizace má výrazně silnější pozitivní vliv na mobilizaci za demokracii než na mobilizaci za autokracii. Jak tento proces funguje?

Na základě analýzy z našeho výzkumu jsme zjistili, že jakmile populismus rozpoutá spirálu polarizace – přičemž rozdělení společnosti na „nás“ a „je“ je jeho základním nástrojem –, dochází k reakci i na opačné straně spektra.

Antipopulismus se aktivizuje jako obranná odpověď, čímž vzniká nová dělící linie ve společnosti: populismus vs. antipopulismus. Tato štěpící linie začíná doplňovat, a v některých případech i překrývat tradiční osy politického konfliktu, jako jsou levice vs. pravice nebo konzervativní vs. progresivní, a stává se dominantním rámcem politické soutěže.

Kolegové Vlastimil Havlík s Alenou Kluknavskou pak píšou například o tom, že se tento antipopulismus sám stává populismem. Vysvětluji si to tím, že ve chvíli, kdy je to kolo polarizace roztočené, pracuje se u identifikace stran mnohem více s emocemi než s ideologií. To je rozdíl u štěpící linie populismus vs. antipopulismus od těch ostatních, jde víc o emoce a rétoriku než o fakta.

Jenže v nedávných polských prezidentských volbách už se mobilizace proti iliberálnímu kandidátovi nepodařila a zároveň tato mobilizace za demokracii dosud nezafungovala například v Maďarsku, které jsme řešili v první části našeho rozhovoru.

V Polsku kandidoval podruhé za sebou a podruhé těsně prohrál primátor Varšavy Rafal Trzaskowski. Myslím, že byl v Polsku pro řadu konzervativců až příliš liberální.

Nepodařilo se mu tak napodobit Petra Pavla v Česku, který tenhle problém velmi umně překonal. Sám je hodnotově liberální, ale svou životní drahou reprezentuje i řád a pořádek, takže se s ním ztotožnili i mnozí konzervativnější voliči. Naopak liberálnější voliči si do něj i s ohledem na jeho protikandidáta Andreje Babiše projektovali Václava Havla. Tím Pavel v jeho kampaň vytvořili takovou voličskou koalici, která se Trzaskowskému nepodařila.

Ráda bych dodala, že Václav Havel je však již pro řadu voličů spíše mýtem a ne reálným člověkem. Což máme ostatně velmi rádi, když se z osobností stanou projekční plochy, kam si můžeme promítat vlastní představy o světě.

Když už jsou po smrti, tak se nemůžou bránit…

Ano, nemůžou nám v této projekci bránit.

Vězení, nebo ‚vejminek‘?

Jakou roli v polarizovaných společnostech hrají média? V Maďarsku, na Slovensku i v Polsku ta veřejnoprávní de facto zanikla, stala se z nich více či méně státní či vládní, zároveň je mediální trh natolik liberalizovaný, že existují alternativní média vybudovaná na kolenu, která ale mají ve specifických částech společnosti velký vliv.

Může to dorůst do takového stavu, který vidíme třeba v Maďarsku, ale stále výrazněji i u nás, kde je společnost tak rozštěpená, že každá část čerpá informace z úplně jiného zdroje než ta druhá.

V Polsku se veřejnoprávní či státní média hodně řeší. Když tamní státní televize po vítězství Občanské koalice Donalda Tuska přestala vysílat tendenční propagandu bývalé vlády Práva a spravedlnosti (PiS) a omluvila se za štvavou kampaň vůči LGBTQ lidem, tak se na ni část voličů PiS přestala dívat a zažila velký propad sledovanosti.

Nesmíme podcenit, že se lidé sortují a zavírají do svých mediálních bublin. Už nežijeme v jednom informačním prostoru. To je velmi nebezpečné, protože to vede k paralelním společnostem, kdy se vám můžete stát, že budete uzavření v dezinformační bublině bez jakékoliv konfrontace s realitou.

Říkáte, že nám část politické reprezentace přestává uznávat výsledky a že s bojem populismu a antipopulismu rostou v politice emoce. Navíc Donald Trump v USA, Benjamin Netanjahu v Izraeli, Robert Fico na Slovensku i třeba Viktor Orbán v Maďarsku ve volbách kromě vítězství a možnosti dál vládnout bojují i o sami sebe a své blízké. O to, aby když ztratí moc, nestrávili zbytek života u soudů či rovnou ve vězení. To musí přeci společenskou polarizaci dál zvětšovat, protože jim jde ve volbách o vše a neštítí se tak ničeho.

Je to určitě obecnější trend, který se liší v závislosti na politické kultuře dané země.

Kdyby byl například Helmut Kohl (německý kancléř v letech 1982–1998) Francouz a ne Němec, byl by po konci své vlády ve vězení. Jenže v Německu je v této věci jiná kultura, a tak po skandálu s financováním své strany odešel do politického důchodu, už se u něj doma jen setkávali jeho věrní a vzpomínali na „staré dobré časy“.

Jenže ve Francii mají k politické korupci jiný přístup, a i bývalý prezident může stanout před soudem.

Pravicové dilema

Jako když dostal za porušení pravidel při financování své prezidentské kampaně domácí vězení Nicolas Sarkozy a francouzský soud nedávno znemožnil kandidovat Marine Le Penové…

Přesně tak. Trochu podobný případ tomu Kohlovu je i americký prezident Richard Nixon, který za svou roli v aféře Watergate nestanul před soudem a nebyl odvolán, ale sám odstoupil a stáhnul se do ústraní.

Některé státy prostě pro své státníky vytvoří možnost odchodu. Hodně se o tom diskutuje v kontextu autokratických vůdců, zda je vhodné nabídnout jim beztrestnost v rámci dohody, aby se pak kvůli své vlastní bezpečnosti nesnažili ohnout či zničit celý politický systém.

Má to totiž i ten problém, že když se antiestablishmentoví populisté vrací k moci a jsou pronásledovaní soudy, které je soudí na základě objektivně dokázaných trestných činů, tak je nezamýšleným důsledkem celého tohoto procesu zase jen posílení antiestablishmentového narativu, který ten politik dál používá, jak ho „systém pronásleduje“.

Zde může být příkladem brazilský prezident Jair Bolsonaro, který stojí před soudem za pokus o převrat po prohraných volbách. Protože co je v očích jeho podporovatelů větším důkazem o tom, že jsou proti němu spiknuté elity, než když jej soudí a odsoudí?

Když to shrnu, tak v řadě zemí jsou tradičnější části společnosti náchylnější k volbě silného vůdce, protože jim slíbí ochranu před světem, který se proměňuje, nebo i návrat starého světa. Jsou nespokojení, neukotvení, nechápou svět, jak je nyní, a rádi podpoří kandidáta, který slíbí řád a pořádek.

A tohle může být pro liberály velmi nepříjemné, protože se mohou dostat do situace, kdy si budou vybírat mezi tím, že budou vládnout s demokratickými konzervativci, kteří ale budou dominantně prosazovat své konzervativní hodnoty, anebo se tito konzervativci spojí s populisty či radikály, kteří budou usilovat o změnu i za cenu eroze demokracie a právního státu.

Zatímco po českých parlamentních volbách v roce 2021 a polských parlamentních volbách v roce 2023 se podařilo sestavit koalici konzervativních a liberálních stran, v polských prezidentských volbách se konzervativnější voliči postavili ve větší míře na stranu Karola Nawrockého podporovaného PiS. Budeme tedy svědky kohabitace vlády a prezidenta, kteří mají na současnost a budoucnost Polska velmi odlišný názor.

To je ostatně téma, které v dnešní evropské politice objevuje v mnoha případech. V Nizozemsku nedávno padla vláda vedená krajně pravicovou stranou PVV Geerta Wilderse, jejíž součástí byly i tři více či méně mainstreamové pravicové strany. V Itálii vládne umírněná pravice i s tou radikální. Rakouští lidovci i francouzští konzervativci se snaží přebírat voliče krajní pravici například i tím, že jsou ostřejší v otázkách migrace a přebírají jejich témata. Před volbami vyvolal v Německu pozdvižení lídr CDU/CSU Friedrich Merz, když chtěl prohlasovat zpřísnění migračních pravidel s AfD. Jak se s tímto dilematem tradiční strany dle vás vyrovnají?

O tom jsme před pár lety psali s kolegyní Lenkou Buštíkovou, že křesťanskodemokratické nebo konzervativní pravicové strany v rukou drží odpověď na to, zda bude pokračovat liberální demokracie, jak ji známe, anebo se výrazně změní směrem, jakým by to chtěla krajní pravice.

Jde především o to, aby strany dokázaly pacifikovat své nejradikálnější vnitřní frakce. Pozitivním příkladem je třeba česká KDU-ČSL, která nezvolila předsedou kandidáta, který navrhoval omezení volebního práva žen.

Kancléř Merz naopak podle mě udělal strategickou chybu v tom, že si vybral za předsedu poslaneckého klubu Jense Spahna.

On patří v CDU k zastáncům toho, že by se měly prozkoumávat možnosti, jak třeba vládnout s AfD a neustále ji jen neobcházet a neignorovat.

Ano a je to zároveň příklad dilematu, který se v těchto tradičních pravicových konzervativních stranách objevuje. Klíčem k jejich vnitřnímu štěpení v této otázce je, v jakém pořadí mají hodnoty.

Jestli je pro ně liberálně demokratické uspořádání právního státu nadřazené nebo podřazené konzervativním společenským hodnotám. Populistická radikální pravice totiž nabízí konzervativní hodnoty, ale nechce liberální demokracii. A třeba zmíněný Jens Spahn je na straně těch, kteří mají konzervatismus na prvním místě. Cenou za jejich realizaci ve spolupráci s AfD by však byla eroze liberální demokracie.