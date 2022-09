Veteráni jdou do boje, nemají ale s kým ani proti komu. Nejstarší kandidátku tvoří penzisté z Všepadel

Nejstarším kandidátům do komunálních voleb je 96 let. Devadesátníků je na volebních lístcích několik desítek a podle datových žurnalistů Českého rozhlasu dosáhl průměrný věk kandidátů 47 let. Vůbec nejstarší kandidátku složili penzisté v malé vesnici Všepadly na Domažlicku. Tam dosáhli průměru 71 let. Volby vyhrají, protože nikdo kromě penzistů kandidovat nechce. Všepadly 14:12 12. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

V pozdním odpoledni jsou Všepadly pusté a tiché, nikde ani živáčka. Každé třetí stavení působí opuštěným dojmem. Žádná hospoda, jen nápis Smíšené zboží na zarezlých roletách, které už léta nikdo nevytáhl. Autobus z blízké Kolovče v 16.05 na návsi ani nepřibržďuje, nikdo nevystupuje ani nenastupuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Nikoho nepotkáte, tady nás zbylo pár.“ Poslechněte si celou reportáž ze Všepadel na Domažlicku.

Obecní úřad zamknutý, vedle malé fotbalové hřiště zarostlé po kolena plevelem. Na druhé straně obce ale ze záhonu zvedá hlavu penzista a pomalu míří k brance. „Nikoho nepotkáte, tady nás zbylo pár. Koukněte se na ty baráky, půlka je prázdná,“ odpovídá muž, který si nechává jméno pro sebe.

„Máme tu jedno dítě, co chodí do školy, a jeden chlapec jezdí na střední rybářskou. Mně je sedmdesát sedm, nekandiduju. Určitě ne. To běžte za starostou,“ ukazuje penzista cestu a stahuje se za plot na své území.

Mladí odjíždějí za prací

Všechna stavení jsou tu velká, poctivě selská, s vysokými stodolami a zahradami do polí. V tom naproti obecnímu úřadu se rozštěkal pes, jeho majitel si nezvanou návštěvu nedůvěřivě prohlíží přes dvůr. Chvíli trvá, než se přes hlasitý štěkot štěněte retrívra domluvíme.

„Karel Němeček je starostou od roku 1990. V zastupitelstvu nikdy nebyla žádná žena.“

Starosta Karel Němeček (72) otevírá vrátka a vede mě do altánku. „Žije tu 43 lidí. Dřív tu bývala zábava, bydlelo tu přes sto lidí, ale co tady. Mladí odjíždějí za prací,“ říká muž, který je starostou všechna volební období od roku 1990. Skoro všichni kolegové v zastupitelstvu také. Nikdy v něm nebyla žádná žena.

„Asi se bojí,“ usměje se starosta. „Ale vážně, my jsme je neodrazovali, ale nebyly. Prostá matematika také říká, že při současném počtu obyvatel kandiduje čtvrtina vesnice. „Penzistů je tady dvacet dva, polovina vesnice. Když jsme byli mladší, žili jsme tu kulturní život, letní slavnosti, byli tu hasiči. Je to smutné.“

Čističku chceme dokončit

Na otázku, jestli má vůbec význam, aby takhle malá vesnice měla starostu a zastupitelstvo, Karel Němeček odpovídá oklikou. „Máme tu rozjednaný projekt na domácí čističky odpadní vody a chceme to dotáhnout do konce. Kdyby nikdo nekandidoval, nic z toho nebude,“ vysvětluje své pohnutky.

„Proč tu nejsou mladí? Nikdo nechce prodat barák. “ Jiřina, obyvatelka obce Všepadly

„Bohužel hodně baráků není opravených, lidi asi nemají peníze,“ říká starosta, který stále ještě pracuje jako mechanizátor v místním zemědělském podniku, kde je i akcionářem.

Do práce jako vrátná chodí i výřečná penzistka Jiřina (66), která na zaťukání vyhlédne z přízemního okna.

„I manžel má práci, chceme si udržet dosavadní úroveň. Penzi máme dohromady 34 tisíc. Kandidovat mě nikdy ani nenapadlo, pořád jsem náplava i po těch letech,“ rozesměje se. „Já vám ale řeknu, proč tu nejsou mladí. Nikdo nechce prodat barák. Tady se jich za těch skoro třicet let, co tu žiju, prodalo snad jenom pět.“

Našly tady klid

Jedna mladší rodina s dítětem bydlí naproti, na zazvonění nikdo neotvírá. Hned vedle ale vrznou vrata a objevuje se další penzistka.

Jana tu s dcerou jeden dům koupily, a to teprve vloni, přistěhovaly se z Prahy. Bydlely u letiště Ruzyně a tady našly klid. „Ještě tu nikoho neznám, kamarádím se jen se sousedy. Trvalé bydliště tu mám, volit budu. Koho? To nevím, ještě jsem ani nezjišťovala, kdo kandiduje.“

Všepadly byly do roku 1990 a do změn správního uspořádání součástí obce Koloveč, poté se oddělily jako samostatná vesnice. Pamětihodností je tu kaple sv. Václava na návsi, pomník padlým vojákům z první světové války a nefunkční Mlýn Jos. Hergeta.

Všepadly leží v mírně zvlněné krajině v nadmořské výšce 468 metrů a vede tudy modrá turistická značka.

