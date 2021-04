Průzkum: Volby by nyní vyhrála koalice STAN a Pirátů, komunisté jsou těsně nad pětiprocentní hranicí

Kdyby se parlamentní volby konaly v dubnu, vyhrála by je koalice hnutí STAN a Pirátů s 27,9 procenta hlasů. Přes pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do sněmovny, by se dostala také sociální demokracie. Ukazuje to dubnový průzkum agentury STEM. Minulý vítěz voleb - hnutí ANO - by skončilo na druhém místě s 24 procenty hlasů. Podle STEM posilují „nově etablované koalice“ a „protestní hlasy“. Celkem by se do dolní komory dostalo sedm stran.

