Třetině stran kandidujících do Sněmovny hrozí statisícové sankce, nezveřejnily dárce a podporovatele

Třetina z 22 stran a hnutí kandidujících letos do Sněmovny nezveřejnila dárce a podporovatele své předvolební kampaně. Informovalo o tom vedení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Lhůta pro zveřejnění skončila ve středu o půlnoci. Stranám za to hrozí pokuta ve výši 20 tisíc až 300 tisíc korun. Netýká se to ale nynějších sněmovních stran, které informace o dárcích zveřejnily, a lze se k nim dostat přes web úřadu.

