Kdo nahradí Kuberu? Na Teplicku začalo finále doplňovacích voleb do Senátu

Na Teplicku začalo v 14.00 finále doplňovacích voleb do Senátu. Voliči v něm v pátek a sobotu rozhodnou, kdo v horní parlamentní komoře usedne do křesla po zesnulém Jaroslavu Kuberovi (ODS). O místo soupeří teplický primátor Hynek Hanza (ODS) a ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (nestraník za Senátor 21), kteří postoupili z prvního kola voleb. Vítěz se se ujme senátního mandátu na zbytek Kuberova funkčního období, tedy do 13. října 2024.

Teplice 15:53 12. června 2020