Volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33 procent. Motoristé by se do Sněmovny nedostali
Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, které by podle agentury Median získalo 33 procent. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) by měla 19,5 procenta, SPD s podporou dalších stran 14 procent a hnutí STAN 11 procent. Piráti s podporou Zelených by získali 7,5 procenta a hnutí Stačilo! 5 procent. Pod pětiprocentní hranicí zůstali Motoristé, SOCDEM a Přísaha. Model nezahrnuje spolupráci Stačilo! a SOCDEM, která byla oznámena během sběru dat.
Oproti červnovému volebnímu modelu si hnutí ANO polepšilo o procentní bod, koalice Spolu posílila o půl procentního bodu a preference hnutí SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO se meziměsíčně nezměnily. Starostové by v červenci získali o dva procentní body více, naopak Piráti o půl procentního bodu oslabili, stejně jako hnutí Stačilo!
Motoristé by se v červenci se ziskem 4,5 procenta do Poslanecké sněmovny nedostali. Oproti červnu oslabili o jeden procentní bod. Do Sněmovny by neprošly ani SOCDEM s podporou tří procent a Přísaha s 1,5 procenta.
Polovina lidí nemá zatím jasno
Agentura nicméně uvedla, že s ohledem na nezakotvenost 48 procent voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní dostala do Poslanecké sněmovny.
Svou účastí ani volenou stranou si není jistých 11,5 procenta respondentů, osm procent ví, koho by v případných volbách volili, ale nejsou si jistí, zda by k volbám dorazili, a 28,5 procenta respondentů si je jisto svou účastí, ale zatím nejsou pevně rozhodnuti o tom, kterou stranu by volili.
Ve dvousetčlenné Sněmovně by podle propočtu Medianu získalo ANO 73 poslaneckých mandátů, Spolu 44 křesel, SPD s podporou dalších stran 31, Starostové 25, Piráti s podporou Zelených 16 a Stačilo! 11 poslanců.
Voleb do Poslanecké sněmovny by se v červenci podle svého vyjádření zúčastnilo 59 procent dotázaných, z toho 47,5 procenta určitě a dalších 11,5 procenta respondentů účast zvažovalo. Ochota zúčastnit se voleb se oproti minulému průzkumu výrazně nezměnila. Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 přesáhla 65 procent. Letošní volby se uskuteční 3. a 4. října.
Průzkum se konal od 1. do 31. července, zúčastnilo se ho 1015 respondentů starších 18 let. Statistická odchylka je plus minus půl procentního bodu u malých stran a až 3,5 procentního bodu u největších politických subjektů.