Volby by v červnu vyhrálo ANO. Přísaha by se těsně dostala do Sněmovny

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenty hlasů, druhá ODS by měla 12 procent a třetí Piráti 10,5 procenta. Do Sněmovny by se dostalo sedm politických stran, nově by mezi nimi byla i Přísaha, která ve spolupráci se stranou Motoristé sobě uspěla v červnu v eurovolbách. Vyplývá to z volebního modelu, který zveřejnila agentura Median. Praha 7:56 8. srpna 2024

Oproti květnovému modelu si ANO i ODS pohoršily asi o 2,5 procentního bodu, Piráti naopak o půl procentního bodu posílili.

Do Sněmovny by se dostal také STAN se ziskem devíti procent hlasů, SPD s 8,5 procenty a TOP 09 s pěti procenty. Zhruba pětiprocentní zisk by zaznamenala i Přísaha. Pod pětiprocentní hranicí jsou lidovci a komunisté, které by volilo shodně 4,5 procenta lidí. Sociální demokraté by získali 2,5 procenta hlasů, Zelení dvě procenta a PRO 2022 pak 1,5 procenta.

„Strany aktuální vládní koalice (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL + STAN + Piráti) mají v součtu podporu 40,5 procenta potenciálních voličů. Bez sestavení předvolebních koalic by získaly 91 poslaneckých křesel,“ uvedl Median.

Median v průzkumu mezi 1. a 30. červnem oslovil 1003 respondentů starších 18 let.