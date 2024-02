Volby by vyhrálo ANO s 35 procenty, ODS posílila na 15,5 procenta. KDU-ČSL mimo Sněmovnu

Sněmovní volby by na přelomu letošního ledna a února vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35 procent hlasů. Druhé ODS by dalo hlas 15,5 procenta voličů. Vyplývá to z v neděli zveřejněných výsledků průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. O třetí místo by svedli boj Piráti a SPD, kterým model přisuzuje shodně 9,5 procenta. PRŮZKUM Praha 12:47 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pokud by vládní strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly stejně jako v minulých volbách v koalici Spolu, hlasovalo by pro ně 22,5 procenta voličů. ANO by v tom případě dostalo 35,5 procenta hlasů.

V modelu s jednotlivými stranami si opoziční ANO polepšilo oproti listopadu o půl procentního bodu. O tři body lepší výsledek má v aktuálním průzkumu ODS. Naopak Piráti si o dva procentní body pohoršili. Hnutí SPD oproti listopadu o půl procentního bodu oslabilo.

Do Sněmovny by se dostali také Starostové se ziskem 6,5 procenta. Na pětiprocentní hranici balancuje TOP 09.

Ostatní uskupení by skončila podle modelu pod hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. Nejblíž k ní by měla Sociální demokracie (SOCDEM) se ziskem čtyř procent. O půl procentního bodů méně hlasů by dostali lidovci a hnutí Přísaha. Tři procenta přisuzuje model komunistům a 2,5 procenta Svobodným.

Do průzkumu agentury Kantar se mezi 15. lednem a 2. únorem zapojilo 1013 respondentů.