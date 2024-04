Volby by vyhrálo hnutí ANO s 34,5 procenta. Naopak do Sněmovny by se nedostali TOP 09 a lidovci

Volby do Sněmovny by nyní vyhrálo opoziční hnutí ANO, jeho podpora ale meziměsíčně klesla o čtyři procentní body na 34,5 procenta. Druhá by byla ODS se 16 procenty, třetí Piráti s 10,5 procenta. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD, které by volilo osm procent lidí, a STAN se 6,5 procenta hlasů. Vládní TOP 09 a lidovci by skončili pod potřebnou pětiprocentní hranicí. průzkum Praha 13:47 14. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pokud by vládní strany kandidovaly v koalici Spolu (tvořené ODS,TOP 09 a KDU-ČSL), volilo by je 21,5 procenta lidí, ANO by mělo 35,5 procenta. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi.

Hnutí ANO se v průzkumech dlouhodobě drží na první pozici. V modelu s jednotlivými stranami, který Kantar zveřejnil před měsícem, dosáhlo rekordní podpory 38,5 procenta. Nyní by mělo o čtyři procentní body méně.

Některé vládní strany si oproti minulému průzkumu mírně polepšily. Občanští demokraté by nyní získali o 1,5 procentního bodu více hlasů, Piráti s polepšili o jeden procentní bod. Opoziční hnutí SPD by si naopak o jeden procentní bod pohoršilo.

Průzkum společnosti Kantar probíhal od 18. března až do 5. dubna 2024 a osloveno bylo 1200 respondentů.