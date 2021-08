Předvolební programy ve 30 otázkách. Zjistěte, ke které straně máte letos nejblíž

Už jste se rozhodli, komu dáte svůj hlas v letošních sněmovních volbách? Pokud stále nemáte jasno, pomůže vám Volební kompas. Kalkulačka pomocí 30 otázek otestujte, která strana nejvíce souzní s vašimi názory a přesvědčením. Pomůcku připravila Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy ve spolupráci s nizozemskou výzkumnou společností Kieskompas a serverem iROZHLAS.cz. Kalkulačka Praha 11:05 18. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební kompas pomůže rozhodnout lidem, pro jakou stranu nebo koalici se letos ve volbách rozhodnout. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dotazník nejdříve nabídne třicet otázek, které se týkají třeba postojů voličů k Evropské unii, životnímu prostředí, trestnímu právu nebo LGBT+.

Poté je možné si vybrat preference ke čtrnácti stranám a uskupením, které kandidují v letošních parlamentních volbách. Ty se konají 8. a 9. října 2021.

„Jsou tam témata jako ekonomika nebo zahraniční vztahy, které jsou stabilní a ví se o nich, že mají vliv na to, jak lidi volí. A pak se tam objevují aktuálnější témata, která se týkají migrace a taky jedna otázka o covidu. Měl by to být mix tradičních témat a aktualit,“ popsal výběr otázek pro iROZHLAS.cz vedoucí projektu Tomáš Dvořák.

Výzkumníci vytvářeli otázky podle programů jednotlivých volebních stran a měly by tak zahrnovat klíčová témata letošních voleb. Dvořák nicméně připustil, že se ještě může objevit takové, které se už do kalkulačky nedostane. „Ale ta šance je poměrně malá,“ pokračoval.

Na výběr je 14 subjektů

Fakulta sociálních věd ale nemá kapacity na to, aby mohla prozkoumat všechny subjekty, které letos kandidují. Proto se Dvořák se svým týmem rozhodl, že do kalkulačky zařadí jen 14 stran a koalic.

„Vzali jsme jen takové, které mají určitou šanci, že se do parlamentu mohou dostat. Brali jsme strany, které měly v průzkumech zhruba 1,5 %,“ řekl. „Pro drtivou většinu voličů by to mělo být dostačující,“ podotkl.

Podobné kalkulačky vznikají po celém světě a setkávají se s oblibou. Podle politologů za to může zejména fakt, že se rozvolňuje pouto mezi voliči a stranami. Lidé se dnes častěji rozhodují podle konkrétních témat a podle sympatií k jednotlivým kandidátům. Podobné nástroje jim tak pomohou v rozhodování, komu dát hlas.

„(Kalkulačky) mají podpořit zájem o volby. Každý, kdo tím projde, tak se dozví víc. I lidé, co politiku sledují, tak ne vždy čtou programy a vědí, co strany říkají, takže je to edukativní aspekt,“ vysvětlil Dvořák. Zároveň dodal, že s daty, které fakulta získá, potom bude dál pracovat.