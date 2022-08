Okříšky musely přispět volebním komisařům ze svého rozpočtu. ‚Jde o ojedinělé případy,‘ říká mluvčí kraje

Obsadit místa ve volebních komisích komunálních voleb je pro úřady některých menších měst nebo obcí v regionu velký problém. Například v Okříškách městys zvýšil odměny pro komisaře na vrub svého rozpočtu, aby vůbec nějaké dobrovolníky sehnal. Jihlava 12:26 25. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odměna za oba volební dny je pro člena komise 1800 korun (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Třebíči je 39 volebních místností a 14 kandidujících stran. Ačkoliv do komunálních voleb zbývá měsíc, tak s obsazením volebních komisí tady nemají sebemenší problém. „Už je máme naplněné, minimální počet je šest členů volební komise. Strany delegují členy jenom do pár okrsků, ale některé třeba i do všech,“ říká mluvčí Třebíče Irini Martakidisová.

Takto hladce to ale funguje spíše ve větších městech, jako je právě Třebíč. Pokud se přesuneme jenom o několik kilometrů dál do Okříšek, tak tam sice mají volební místnosti pouze tři, ale ještě před třemi dny jim chybělo šest lidí.

Politické strany totiž v malých sídlech nenominují své pozorovatele tak často. Hodně proto zůstává na dobrovolnících. „Okrsková volební komise odpovídá za správnost zjištěných údajů, z čehož mají někteří předem strach,“ popisuje zapisovatelka jedné z volebních komisí Lada Švecová.

Podle ní pak mají někteří strach, jak to bude koncem září vypadat s protiepidemickými opatřeními. Mladším se prý zase nelíbí výše odměny. Ta je dohromady za oba volební dny 1800 korun.

V Okříškách se proto rozhodli volebním komisařům přidat, i když budou muset sáhnout do obecního rozpočtu. V úterý večer radní rozhodli o tom, že nad rámec zákonné odměny přidají ještě 1000 korun. Už ve středu dopoledne měli tolik zájemců, že mohou počítat i s několika náhradníky.

„My se s žádostmi obcí o zajištění členů do okrskových volebních komisí tu a tam setkáváme, ale je to výjimečná situace. Jedná se spíše o ojedinělé případy, ale ve výsledku obec členy komise vždy zajistila,“ říká mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.