Volby by vyhrálo ANO před Piráty. ČSSD dál ztrácí a do sněmovny by se nedostala, ukazuje průzkum

ČSSD a SPD by podle říjnového volebního modelu agentury Kantar CZ zřejmě zůstaly před branami sněmovny. Volby by tradičně vyhrálo ANO s náskokem před Piráty a ODS. Poslance by nadále měly také KSČM, TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Volební model v neděli zveřejnila Česká televize v pořadu Otázky Václava Moravce.

