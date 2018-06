Volební model CVVM: ČSSD by skončila za ANO. STAN a TOP 09 by se do sněmovny nedostaly

ČSSD dosáhla v květnovém volebním modelu Centra pro výzkum veřejného mínění nejlepší výsledek od loňských říjnových voleb. Sociální demokraté by se 13 procenty skončili druzí za vítězným ANO s 29 procenty, 13 procent by získala také třetí ODS. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, komunisté, SPD a lidovci. Z nynějších stran by mimo ni zůstali Starostové a nezávislí a TOP 09.

