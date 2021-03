Volební model Medianu: Volby by v březnu vyhráli Piráti se STAN. Hnutí ANO preference klesly

Hnutí ANO ztratilo podle volebního modelu výzkumné agentury Median pozici lídra. Na jeho místo se v březnu dostala koalice Pirátů a STAN, která by volby vyhrála se ziskem 27,5 procenta hlasů. ANO by získalo 24,5 procenta hlasů, preference mu proti únoru klesly o dva procentní body. Hnutí Andreje Babiše nebylo podle volebního modelu Medianu v pozici lídra naposledy v březnu 2014. Vyplynulo to z v úterý zveřejněných výsledků průzkumu. Praha 13:35 30. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Volby do sněmovny se v Česku uskuteční letos v říjnu. Vítězství koalice Pirátů a STAN ukázal i volební model agentury Kantar CZ z přelomu ledna a února.

Podle Medianu se zdá, že situace kolem pandemie covidu začíná výrazně ovlivňovat pozici koaličních stran. Koalice Pirátů a STAN má stále sílící voličské jádro a potenciální zisk vyšší než hnutí ANO.

Koalice Spolu, tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, by v březnu získala 17,5 procenta hlasů, v únoru měla podporu 18,5 procenta. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny by překročily také SPD a KSČM.

U SPD se zastavil mírný růst preferencí pozorovatelný od loňského července. Současný potenciální zisk deseti procent je zhruba o jeden procentní bod nižší než ve volbách 2017. KSČM by získala 7,5 procenta.

ČSSD by se ani podle březnového volebního modelu Medianu do sněmovny nedostala, podpora jí klesla ze 4,5 na čtyři procenta. Sociální demokraté preference ztrácejí delší dobu, ještě loni v srpnu měli podporu 9,5 procenta.

Agentura provedla průzkum v době od 1. do 29. března mezi tisícovkou lidí starších 18 let. Statistická odchylka činí u malých stran +/- 0,5 procentního bodu, u velkých stran pak +/- 3,5 procentního bodu.