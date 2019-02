Průzkum Median: dominuje ANO s 33 procenty, Okamurovo hnutí SPD dál oslabuje

Volby do Poslanecké sněmovny by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty, od lednového průzkumu si polepšilo o tři procentní body. Shodně po 13 procentech by získali Piráti a ODS. Ve volebním modelu společnosti Median následuje ČSSD, KSČM a SPD. Kolem pětiprocentní hranice vstupu do sněmovny zůstávají lidovci, STAN a TOP 09. Volit by podle průzkumu určitě šlo 52,5 procenta dotázaných.

