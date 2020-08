CVVM: ANO se v červenci drželo těsně pod třiceti procenty. Do sněmovny by neprošla TOP 09

Největší podporu voličů si stále drží hnutí ANO, které by v případných červencových volbách podle modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) získalo stejně jako o měsíc dříve 29 procent hlasů. Podpora Pirátů od té doby mírně stoupla a strana by dosáhla na druhé místo. Nicméně její podpora v porovnání s ANO by byla poloviční. ODS a ČSSD si pohoršily. Praha 17:31 12. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf hnutí ANO, český premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

ANO si udržuje ve volebních modelech CVVM velký náskok před ostatními stranami od roku 2017, kdy vyhrálo volby do Sněmovny. Proti minulému průzkumu se jeho podpora nezměnila.

Naopak Piráti si polepšili o procentní bod na 14,5 procenta. Z druhého místa tak sesadili ODS, které od června klesla podpora voličů o dva body na 12 procent. Nejvíce, o 3,5 bodu, si ale pohoršili koaliční partneři ANO, sociální demokraté. Ve volbách by jim v červenci dalo hlas 9,5 procenta lidí, což je zhruba stejná podpora, jakou straně vyjádřili lidé na počátku letošního roku. Předchozí červnový nárůst její podpory tak lze s velkou pravděpodobností považovat za výkyv měření, uvedli autoři průzkumu.

Nad pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny skončili ještě komunisté, lidovci, hnutí SPD a STAN. V modelu CVVM má KSČM podporu stejně jako v červnu 7,5 procenta, KDU-ČSL si polepšila o dva body na 6,5 procenta. Také podpora SPD stoupla o dva body na šest procent, u STAN se téměř nezměnila, činí 5,5 procenta.

„U uskupení SPD a STAN není možné vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi více stranami říci, zda by se do Poslanecké sněmovny dostaly, či nedostaly,“ uvedli autoři průzkumu.

Méně než pět procent hlasů by podle modelu získala TOP 09, Trikolóra a Strana zelených.

CVVM provedlo průzkum v době od 18. do 29. července a na podporu stran se dotazovalo zhruba 700 lidí starších 18 let. K volbám by přišlo 61 procent dotázaných s volebním právem. Účast by tak byla stejná jako při sněmovních volbách v říjnu 2017. Vedle toho 35 procent lidí podobně jako v červnu uvedlo, že k volbám nepřijde.