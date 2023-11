Model agentury STEM ukazuje jasné vedení ANO a těsně druhé místo pro SPD. Následují vládní strany

Hnutí ANO je dál nejsilnějším tuzemským politickým subjektem. Pokud by se sněmovní volby konaly v první polovině listopadu, dle modelu agentury STEM pro CNN Prima News by je vyhrálo se ziskem 33,2 procenta hlasů. Na druhém až čtvrtém místě zůstávají natěsnané SPD (12 procent), ODS (11,6) a Piráti (10,2). Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN (6,4) a TOP 09 (5,2). Pod pětiprocentní hranicí je se 4,5 procenta SOCDEM a vládní KDU-ČSL (3,5).

Praha 12:34 26. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít