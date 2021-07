Zvýšení důchodů padá pod stůl? Poslancům zbývá přes 500 sněmovních tisků a jen jedna schůze před volbami

Poslancům zbývá k projednání skoro 550 sněmovních tisků, z toho víc než 300 návrhů zákonů. Naprostou většinu z nich se ale už nepodaří schválit. Po letní pauze už se sejdou před volbami na schůzi jen jednou – i kdyby tam některé zákony prohlasovali, nestihne je schválit Senát. Stovky předloh tak – lidově řečeno – spadnou pod stůl, zjistil Radiožurnál. Praha 13:17 27. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po mimořádných schůzích ve středu a v pátek už čeká poslance jen jedna řádná schůze v září. Musí na ní stihnout hlasovat o zákonech vrácených Senátem (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Schválit stihla sněmovna v tomto volebním období zatím 294 zákonů – velkou část navíc v legislativní nouzi. Pro srovnání – v minulém volebním období jich prošlo 361 a v období 2002 až 2006 dokonce 500. I přes to je ale předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO s výsledkem posledních čtyř let spokojený.

„Když jsme končili minulé volební období, tak jich propadlo 183. To znamená, že méně než teď. Ale také jsme jich mnohem více obdrželi a mnohem více jsme jich projednali. Třeba jenom v legislativní nouzi jsme projednali 81 zákonů, to je obrovské kvantum. Co je ale stoprocentní, tak nikdy sněmovna nejednala tolik jednacích dnů, tolik jednacích hodin a neměla tolik schůzí,“ uvedl Vondráček pro Radiožurnál.

Část restů se budou snažit poslanci ještě dohnat tento týden, na mimořádných schůzích. Řešit tam chtějí zvyšování důchodů, ošetřovatelskou novelu nebo financování dětských skupin. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek ale pochybuje, že se reálně stihnou zásadní předlohy projednat.

„Vždycky to v posledních volebních obdobích končívalo tím, že vznikne taková podivná bramboračka, kdy se strany snaží na poslední chvíli něco prosadit, ale ve skutečnosti všichni dobře víme, že poslední příležitost něco prosadit bylo na začátku tohoto roku, třeba v lednu,“ dodal Michálek.

‚Neefektivní jednání‘

Předseda sněmovny Vondráček připouští, že je jednání sněmovny neefektivní. Přičítá to ale volnému jednacímu řádu, tomu, že je ve sněmovně rekordních devět poslaneckých klubů, i obstrukčnímu jednání. To zkritizoval i předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

„Opravdu ta atmosféra teď je taková, že ty věcné návrhy, které potřebujeme přijmout, zmínil bych jeden, a to je zvýšení důchodů, které SPD podporuje, a zase na to musí být svolána mimořádná schůze.“

Současná sněmovna už tak nejspíš nestihne projednat novelu zákona o pedagogických pracovnících, která by umožnila učit i nepedagogům, nedostane se ani k návrhu KSČM uzákonit 5 týdnů dovolené, k zákonu o digitální dani, ani ke zkrácení procesu oddlužení. A nedojde ani na důchodovou reformu, což zkritizovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD.

„Všechny politické subjekty souhlasí s principem důchodové reformy, ale není vůle ji schválit před volbami, protože by to znamenalo úspěch ČSSD, takže to beru jako oběť předvolebního souboje.“

Po mimořádných schůzích ve středu a v pátek už čeká poslance jen jedna řádná schůze v září. Musí na ní stihnout hlasovat o zákonech vrácených Senátem. Z neprojednaných předloh už nestihnou schválit nic.