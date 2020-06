STEM: Volby by vyhrálo hnutí ANO, preference vyrostly také vládní ČSSD. Pohoršila si naopak opozice

Volby do Poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, které si proti březnovému průzkumu polepšilo na 33,7 procenta. Vzhůru se v době uvolňování opatření zavedených proti šíření koronaviru posunul také zisk druhé vládní strany ČSSD na 8,9 procenta. Piráti si pohoršili na 12,8 procenta, stejně jako ODS na 11,4 procenta. Pětiprocentní hranici by nepřekročily TOP 09, Trikolóra a STAN. Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM z konce května. Praha 13:42 10. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí Andrej Babiš a 1. místopředseda strany Jaroslav Faltýnek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ochota účastnit se voleb byla v květnu nižší než obvykle, uvedla agentura. Hlasovat chtělo 55 procent účastníků průzkumu, k volbám se nechystalo jít 26 procent a rozhodnuto podle vlastního vyjádření nebylo 19 procent.

Průzkum: vláda si za počínání během koronakrize vysloužila 2-, nejhorší známku dostala za zásobování Číst článek

Květnový průzkum se podle STEM uskutečnil v období prvního bilancování koronavirové krize. „K výrazným změnám ve volebních preferencích zatím nedošlo. Trochu získali ti, kteří byli nejvíce vidět: ANO a ČSSD,“ uvedla agentura.

ANO mělo v březnovém průzkumu 30,8 procenta, sociální demokraté sedm procent. Kvalita podpory ANO je spíše průměrná, zájem příznivců sociální demokracie o politiku a jejich vztah ke straně je nadále chabý, doplnila agentura.

Piráti si z březnových 15,2 procenta pohoršili, protože podle STEM nejsou pro širokou veřejnost patrně příliš srozumitelní. Podpora ODS sice mírně klesla z 11,8 procenta v březnu, strana ale vykazuje stabilní rozsah i kvalitu přízně voličů.

Ve volebním modelu pátá KSČM zůstala na svém, její květnový zisk 7,3 procenta je o desetinu procentního bodu nižší než v březnu. SPD si od března pohoršila z 8,6 procenta na 6,5 procenta. „V průběhu krize nejspíš nenašla silnější protestní téma,“ napsali autoři průzkumu.

Zisk se naopak zvedl lidovcům z 5,5 na 6,1 procenta. Podpora STAN klesla z 5,7 na 4,2 procenta a také TOP 09 si pohoršila o procentní bod na 3,3 procenta.

„Přízeň pro Trikolóru zůstává kolísavá,“ uvedla agentura. V březnovém volebním modelu měla dvě procenta, v květnovém 3,5 procenta.

Průzkumu se mezi 22. květnem a 1. červnem zúčastnilo 1086 lidí starších 18 let. Statistická chyba činí kolem plus minus dvou procentních bodů u menších stran, u větších stran kolem plus minus tří procentních bodů.