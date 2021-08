Model STEM: volby by nyní vyhrálo ANO před Spolu a Piráty se STAN. ČSSD by skončila mimo sněmovnu

V srpnu by sněmovní volby vyhrálo ANO s 31,1 procenta hlasů před koalicí Spolu tvořenou ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s 21,7 procenta a koalicí Pirátů a STAN s 18,7 procenta. Ukázal to model agentury STEM, který ve čtvrtek večer zveřejnila CNN Prima News. Do sněmovny by se podle něj dostala ještě SPD s 11,2 procenta a KSČM s 5,8 procenta hlasů. Pět procent potřebných pro vstup do dolní komory Parlamentu by naopak nepřekročila ČSSD, která má 4,6 procenta.

