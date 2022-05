Kantar: S prezidentem je spokojeno 20 procent lidí. Volby by vyhrála koalice Spolu, následovalo by ANO

Sněmovní volby by podle dubnového volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi vyhrála koalice Spolu. Získala by 33,5 procenta hlasů. Druhé ANO by dostalo 28,5 procenta a koalice Pirátů a STAN 11,5 procenta hlasů. Oproti předchozímu průzkumu z března si polepšila koalice Spolu i samotná ODS, ostatní vládní strany ale spíše ztrácely. Praha 14:19 8. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle dalších průzkumů společnosti je s prací prezidenta Miloše Zemana podle aktuálního průzkumu spokojeno 20 procent lidí, což je nejméně za dobu výzkumu této agentury pro Českou televizi (ČT). Nespokojených se Zemanovou prací je nyní 78 procent dotázaných. Výsledky zveřejnila ČT v pořadu Otázky Václava Moravce.

V březnu 2017, tedy zhruba rok před koncem prvního prezidentského mandátu Miloše Zemana, bylo s jeho prací spokojeno 57 procent lidí a nespokojeno 41 procent dotázaných.

Zemana podle výzkumu o něco pozitivněji hodnotí například nejmladší a nejstarší generace. Víc sympatizantů má také mezi lidmi, kteří mu v přímé volbě dali svůj hlas. „I když i mezi nimi (voliči Miloše Zemana) je pouze 38 procent těch, kteří jeho práci hodnotí kladně,“ řekl televizi Pavel Ranocha z agentury Kantar CZ.

Respondenti průzkumu podle jeho autorů velmi negativně vnímají to, že prezident udělil milost šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi, který byl pravomocně odsouzen ke třem letům vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava.

Velká většina, 85 procent dotázaných, míní, že udělení této milosti nebylo vhodné, přičemž 67 procent uvedlo, že určitě nebyla vhodná, 18 procent si myslí, že spíše nebyla vhodná. „Tam je (v případě hodnocení milosti pro Baláka) česká společnost vzácně jednotná v tom, že se k tomu staví velmi negativně,“ uvedl Ranocha. I z voličů Miloše Zemana podle něj s touto milostí souhlasilo jen 14 procent dotázaných.

Část senátorů v souvislosti se spornou milostí uvažovala o ústavní žalobě na prezidenta. Podle senátní ústavní komise bylo Zemanovo rozhodnutí v rozporu s principy právního státu, ústavní žaloba na Miloše Zemana pro velezradu se ale kvůli tomu podávat nebude, neměla by naději na úspěch, uvedl při jednání komise její předseda Zdeněk Hraba (STAN).

Z průzkumu agentury Kantar CZ vyplynulo, že pro podání ústavní žaloby na prezidenta je 51 procent dotázaných (28 procent odpovědělo „určitě ano“, 23 procent „spíše ano“).

Lidovci i TOP 09 mimo sněmovnu

Pokud by strany kandidovaly samostatně, zvítězilo by ANO bývalého premiéra Andreje Babiše se ziskem 27,5 procenta, to je stejně jako před měsícem. ODS v čele se současným předsedou vlády Petrem Fialou na druhém místě v dubnovém modelu posílila o 3,5 procentního bodu a získala by podle ČT 26 procent hlasů.

S odstupem následuje SPD s 11 procenty a STAN s deseti procenty. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti s pěti procenty. SPD si polepšila o 1,5 procentního bodu, odhadovaný zisk STAN se za měsíc nezměnil. Přízeň voličů SPD kolísá mezi jednotlivými vlnami dotazování v rozmezí tří procentních bodů, uvedli autoři průzkumu.

Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti s pěti procenty. Oproti březnu by ale ztratili 2,5 procentního bodu.

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory by podobně jako v březnu zůstala KDU-ČSL, která by nyní získala 4,5 procenta hlasů. Mimo Sněmovnu by se ocitla také TOP 09 se třemi procenty, meziměsíčně ztratila dva procentní body.

Tři procenta by podle modelu dostala také Přísaha, ČSSD by dalo hlas 2,5 procenta voličů, po dvou procentech by měli shodně komunisté a Zelení.

V modelu s dvěma koalicemi tak, jako tomu bylo u loňských říjnových voleb, si uskupení Spolu oproti průzkumu před měsícem o dva procentní body polepšilo. Teď by vyhrálo s podporou třetiny voličů. Spolu by si tak podle autorů modelu upevnila vedení před hnutím ANO, které by v dubnu v tomto případě získalo 28,5 procenta.

Koalici Pirátů se STAN by připadlo třetí místo se ziskem 11,5 procenta, což je o čtyři procentní body horší výsledek než v předchozím průzkumu. Hnutí SPD by si polepšilo, a to na jedenáct procent. Další strany a hnutí se v modelu umístily pod pětiprocentní hranicí.