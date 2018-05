Průzkum: ANO se vrátilo nad 30 procent, ODS a Piráti podporuje shodně 14,5 procenta voličů

Nejsilnějším politickým subjektem zůstává hnutí ANO. Podle dubnového volebního modelu společnosti Kantar TNS pro Českou televizi by získalo 30,5 procenta hlasů. Na druhém místě by společně skončili Piráti a ODS se 14,5 procenta. Do Poslanecké sněmovny by se nedostala TOP 09. Praha 13:35 6. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dubnový model společnosti Kantar TNS pro Českou televizi | Zdroj: Infogram

Hnutí ANO se v dubnu vrátilo nad třicetiprocentní hranici. Podpora nejsilnějšího subjektu současné Poslanecké sněmovny tak zůstává na podobné úrovni, jako byl výsledek říjnových voleb.

Dubnový průzkum ukazuje, že preference ODS a Pirátů stále mírně rostou, případě občanských demokratů je podpora oproti březnu o půl procentního bodu vyšší, u České pirátské strany o procentní bod.

I na dalším místě by podle průzkumu pro Českou televizi skončily dva subjekty – KSČM a SPD. Oba by získaly osm procent hlasů.

Komunisté tak zaznamenali největší nárůst preferenčních hlasů. Největší propad pak zaznamenala ČSSD, kterým klesla podpora o dva procentní body na 6,5 procenta.

Analytik Kantar TNS Pavel Ranocha poukázal na přelívání voličů mezi ANO, komunisty a sociálními demokraty. „Proto jsou také jejich preference tak proměnlivé," dodal. Upozornil také, že během posledních tří měsíců 20 procent lidí změnilo názor, koho by volili nebo zda by vůbec přišli k volbám.

Místopředseda ČSSD Martin Netolický spojuje rozkolísanost preferencí strany s tím, že sociální demokracie vyjednává o vládní spolupráci s ANO. „ČSSD si musí uvědomit, kdo ji volil," řekl v diskusním pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Je přesvědčený, že voliči, kteří s ČSSD zůstali, nebyli fanoušci ANO a šéfa hnutí Andreje Babiše, dodal.

Spokojenost klesla

Přes pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by se podle Kantar TNS přehouply ještě KDU-ČSL a STAN, kteří by získali 5,5 procenta. TOP 09 by získala čtyři procenta hlasů a do dolní komory Parlamentu by se tak nedostalo.

Spokojenost s politickou situací v Česku podle průzkumu Kantar TNS klesla z únorových 29 procent na dubnových 19 procent. „Lidé už mohou být do jisté míry nespokojení s tím, jak dlouho se táhne vyjednávání o vládě, anebo druhá skupina třeba není až tak ztotožněná se složením té (vlády), která se právě rýsuje," komentoval čísla Ranocha.

Nejvýrazněji jsou s politickou situací nespokojeni podporovatelé Pirátů a STAN, ukázal také průzkum. Nejmenší nespokojenost vládne mezi podporovateli ANO, ale také u nich podle Ranochy narůstá.

Kantar TNS prováděla průzkum mezi 7. a 27. dubnem 2018 na reprezentativním vzorku 1200 respondentů, zúčastnilo se jej 887 respondentů. Statistická chyba se pohybuje mezi 1,3 až 3 procentního bodu.

Výsledky volebních modelů Kantar TNS ve srovnání s výsledkem voleb z října 2017:

Strana/hnutí Model duben 2018 Model březen 2018 Model únor 2018 Volby 2017 ANO 30,5 29,5 33,0 29,6 ODS 14,5 14,0 12,0 11,3 Piráti 14,5 13,5 12,5 10,8 KSČM 8,0 6,5 6,5 7,8 SPD 8,0 7,5 8,5 10,6 ČSSD 6,5 8,5 7,5 7,3 STAN 5,5 6,0 4,5 5,2 KDU-ČSL 5,5 5,0 5,0 5,8 TOP 09 4,0 4,5 4,5 5,3