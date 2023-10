Kantar: Volby by v září vyhrálo ANO s 33,5 procenty. Lidovci by se do sněmovny nedostali

Volby do Poslanecké sněmovny by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,5 procenta hlasů, získalo by stejně hlasů jako v květnu. S velkým odstupem druhá ODS by dostala 12 procent, její podpora se od jara propadla o pět procentních bodů. Třetí by skončilo hnutí SPD se ziskem 9,5 procenta hlasů, v květnu byla jeho podpora osmiprocentní. Praha 13:51 8. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Z aktuálního volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi vyplývá, že do Sněmovny by se ještě dostali Piráti, STAN a TOP 09, zatímco KDU-ČSL by v září pětiprocentní hranici nepřekonala.

V případě, že by se voleb zúčastnila koalice Spolu, složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, měla by podle Kantaru 19,5 procenta hlasů a skončila by na druhém místě za ANO.

Piráti by nyní dostali od voličů 8,5 procenta hlasů, STAN 7,5 procenta a TOP 09 pět procent. Ostatní strany by se do Sněmovny nedostaly. Hnutí Přísaha by získalo čtyři procenta.

Lidovci mají stejně jako sociální demokraté momentální voličskou podporu 3,5 procenta. V modelu se ještě s tříprocentním ziskem objevili Svobodní, uskupení PRO 2022 Jindřicha Rajchla a komunisté. Dvě procenta lidí by hlasovala pro Zelené.

Průzkum probíhal od 11. do 29. září a účastnilo se ho 982 respondentů v případě modelu se samostatnými stranami a 976 respondentů u modelu s koalicí Spolu.