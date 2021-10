Proč průzkumy favorizovaly ANO? ‚Pro nás je nepředvídatelný závěr kampaně,‘ přiznává šéf agentury

Ani týden před volbami do Poslanecké sněmovny volební průzkumy nefavorizovaly koalici Spolu před hnutím ANO. Data od respondentů naopak ukazovala, že hnutí Andreje Babiše (ANO) může ve volbách zvítězit až o téměř šest procent hlasů. I u dalších stran se výsledky od průzkumů lišily. „Volební model není predikce výsledků voleb. Poslední sběr dat proběhl zhruba deset dní do voleb,“ obhajuje modely Martin Buchlík, ředitel výzkumné agentury STEM. Praha 6:16 13. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby vyhrála koalice Spolu o dvě třetiny procenta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vítězství koalice Spolu nepředpověděl ani jeden z předvolebních průzkumů. A agentury se netrefily ani u ostatních stran, rozdíly mezi šetřením a finálním výsledkem činily i několik procent.

Příklad? Podle modelu výzkumné agentury STEM, který vycházel z odpovědí posbíraných mezi 24. a 30. zářím, by s přehledem vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše. Trojkoalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by dokonce přeskočilo skoro o šest procent. Větší podporu respondentů v té době měli také komunisté nebo hnutí Přísaha bývalého elitního detektiva Róberta Šlachty.

Jenže o šest dní později voliči rozhodli o výhře Spolu a poslance ANO poslali s největší pravděpodobností do opozice. Do sněmovny pak poprvé od revoluce nepustili ani KSČM, ani ČSSD.

Vysvětlení hledá šéf STEM Martin Buchlík. Klíčovou roli podle něj hraje to, že od posledního modelu zkrátka uplynula příliš dlouhá doba. „Volební model není predikce výsledků voleb. Je to rozložení voličských nálad v době sběru dat. Poslední sběr dat proběhl zhruba deset dní do voleb. Model tedy neukazuje výsledky, ale nálady deset dní do voleb,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Předvolební moratorium Zákon o volbách do Parlamentu České republiky stanovuje, že tři dny před zahájením voleb již nesmí být zveřejňovány žádné předvolební a volební průzkumy. Pravidlo platí vždy do ukončení hlasování.

Další možné důvody hledal v nerozhodnutých voličích. Těsně před volbami - v neděli 3. října - navíc web Investigace.cz zveřejnil zprávu o tom, že premiér Babiš nakupoval nemovitosti ve francouzského Riviéře skrz firmy v daňových rájích. Listiny, podle nichž využívali firmy v daňových rájích světoví politici i celebrity, dostaly název Pandora Papers.

„V posledních deseti dnech se několik procent lidí ještě stále rozhoduje a je pro nás opravdu nepředvídatelný závěr kampaně. Nemohli jsme predikovat situaci s Pandora Papers. Obecně platí, že čím menší odstup sběru dat od voleb, tím přesnější model,“ popsal Buchlík.

Podobně vidí důvody nepřesnosti modelů Přemysl Čech, šéf agentury Median. Podle něj by se navíc měl dávat větší důraz na celkový trend volebních průzkumů v celém volebním roce. „ANO se v červnu dostalo zpátky na první místo. To gradovalo až do září, kdy ale začalo klesat a stoupala koalice Spolu. Nikdo s tímto trendem nepracuje,“ nabízí vodítko, jak lépe interpretovat průzkumy.

Přesné výsledky

Sama agentura si nechala ve volebním týdnu udělat další dva průzkumy, do kterých zahrnula tisíc a dva tisíce respondentů. Tyto modely podle ředitele společnosti už jasně ukazovaly, že koalice Spolu zvítězí o půl procenta nad hnutím ANO. Podle zákona už tyto průzkumy nemohla zveřejnit.

Babišovi podle Čecha nakonec nejvíc uškodilo jeho prohlášení, že skončí v politice, když nezvládne sestavit vládu s podporou sněmovny.

„Podle mého názoru to bylo naprosto kontraproduktivní. Do roztrhání těla by měl bojovat i v opozičních lavicích. Druhý rozhodující faktor byli voliči KDU-ČSL. Ti se dlouho rozhodovali, komu to mají hodit, nejdřív se přikláněli k Pirátům a Starostům, ale vlivem negativních kampaní začali lidé ustupovat od tohoto záměru a hlasovali poté pro Spolu,“ řekl.

Již na konci června se naopak podařilo výzkumníkům agentury Median odhadnout, že k volebním urnám dorazí rekordní počet voličů. Již tehdy zveřejnil Radiožurnál výsledky, které odhadovaly volební účast v podzimních volbách 66 procent. Do volebních místností nakonec dorazilo 65,43 procenta voličů.