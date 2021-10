Nedodržení lhůty a vady v návrzích. Nejvyšší správní soud odmítl první část volebních stížností

Nejvyšší správní soud v úterý odmítl první „balík“ volebních stížností, které obdržel v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny. Důvodem odmítnutí je buď to, že pisatelé nedodrželi lhůtu pro podání stížností, anebo to, že po výzvě soudu neodstranili vady návrhů, například nekonkretizovali, čeho se domáhají. Šlo o podněty, ve kterých pisatelé obecně poukazují na domnělou nezákonnost voleb nebo na nerovný přístup médií ke stranám a hnutím.

