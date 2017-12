Volební systém do sněmovny znevýhodňuje malé strany, tvrdí senátoři. Obrátili se na Ústavní soud

Skupina 21 senátorů se obrátila na Ústavní soud s požadavkem, aby zrušil volební systém do sněmovny. Podle nich znevýhodňuje malé strany, které potřebují pro zisk poslaneckého mandátu více hlasů než velké. Oznámil to senátorský klub Starostů a nezávislých (STAN), jehož návrh podpořili i zástupci KDU-ČSL, TOP 09 a někteří nezávislí senátoři. Praha 11:27 6. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senát České republiky. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„Hlasy voličů nemají fakticky stejnou váhu, což je dáno zásadními rozdíly ve velikostech krajů a souběžným přepočítáváním hlasů d'Hondtovou metodou," řekl místopředseda Senátu Jiří Šesták (STAN). Podle něj tak volební zákon popírá ústavou stanovenou zásadu poměrného zastoupení stran ve sněmovně.

Senátoři upozornili, že zatímco vítězné hnutí ANO potřebovalo na zisk poslaneckého mandátu 19 232 hlasů, nejmenší sněmovní klub STAN jich potřeboval 43 693.

Pokud by se hlasy ve sněmovně rozdělovaly čistě na základě poměru získaných hlasů jednotlivých stran, mělo by ANO podle senátorů 63 mandátů namísto nynějších 78, ODS by jich měla 24 místo 25. Ostatní sněmovní strany by naopak mandáty získaly, Starostové by jejich počet téměř zdvojnásobili z šesti na 11.

K iniciativě senátorů ze stran, které ve sněmovně mají menší kluby, se staví skepticky senátoři ANO. „Vždycky bude někdo, pro koho volební systém bude přívětivější, a někdo, pro koho méně. Žádný volební systém není ideální, ale tento systém tady funguje a my ho akceptujeme,“ řekl novinářům Jaroslav Větrovský (za ANO). Žádní senátoři ANO podání k Ústavnímu soudu nepodepsali.

Skupina senátorů také u Ústavního soudu napadla ustanovení volebního zákona, podle kterého koalice dvou stran musí získat nejméně deset procent pro vstup do Sněmovny, koalice tří stran 15 procent. Podle nich tento požadavek brání vzniku předvolebních koalic, vede ke zvýšení počtu stran ve sněmovně a znovu zvyšuje počet hlasů potřebných pro získání mandátu u menších uskupení.

Na vzniku předvolební koalice se před letošními volbami dohodly STAN a KDU-ČSL, kvůli obavě z desetiprocentního prahu ji však nakonec zrušily. Obě uskupení se ale dostala do sněmovny, když každé z nich překonalo pětiprocentní hranici pro jednotlivé strany.

V Senátu také zazněl návrh na úpravu volebního zákona pro volby do horní komory parlamentu. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) novinářům řekl, že chce prosadit, aby mezi prvním a druhým kolem byl odstup dvou týdnů namísto dosavadního jednoho.

Podle něj by to umožnilo zvýšit volební účast ve druhém kole, mimo jiné i díky tomu, že by lidé dostali hlasovací lístky pro druhé kolo do schránek a ne až ve volební místnosti. Štěch chce, aby nová pravidla platila už pro volby, které se budou konat příští rok na podzim.