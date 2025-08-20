Volební úspěch nekoalice SPD promění českou politiku tak, že budeme koukat, předpovídá Šídlo
Do parlamentních voleb zbývá sedm týdnů a většina politických uskupení doposud nepředstavila své volební programy. Vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) ho představí ve středu, v předvečer výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy. „Je to symbolické, předpokládám tam silný důraz na bezpečnost, zahraniční politiku a hodnoty. Otázkou je, co dalšího ještě nabídne,“ poznamenává v Interview Plus komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo.
Strany, které obhajují moc, mají podle komentátora tu smůlu, že voliči mají ještě v živé paměti to, co dělaly v uplynulých čtyřech letech: „Ve chvíli, kdy začnou slibovat nějaké velkolepé věci, tak ta otázka, kterou si nejeden volič položí, bude: ‚No a co jste dělali doteď?‘“
„Hnutí ANO čtyři roky nevládlo a bude říkat, že nebýt covidu, žijeme si tu jako ve Švýcarsku. Budou dávat jeden slib za druhým a velmi systematicky se snažit neodpovídat na otázku, kde na to všechno vezmou,“ glosuje.
Šídlo očekává, že 4. září při představení volebního programu ANO padnou sliby na zlevnění energií, odmítnutí Green Dealu nebo zrušení koncesionářských poplatků a převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet.
„Je to snaha o jejich eliminaci, poslušnost či snížení významu. Vsadil bych si, že to udělají jako jednu z prvních věcí, protože se na tom bez problému shodnou se svými partnery, ale i se spoustou lidí ze Spolu,“ soudí.
V Česku podle Šídla historicky převládají negativní kampaně, za příklad té pozitivní připomíná rok 1992, kdy ODS šla do voleb s heslem Budoucnost máte ve svých rukou.
„To už by dnes nikdo na billboard nenapsal, není tam žádný slib. A také kampaň Andreje Babiše z roku 2017, včetně knížky, kterou nenapsal ani nečetl, ale měla načrtnout vizi moderního Česka. Tehdy po tom byla poptávka, problém je, že dnes je česká politika ve dvou neprostupných zákopech,“ konstatuje.
Budeme koukat
Jako jednu z prvních věcí bude nová Sněmovna řešit opětovné vydání šéfa ANO kvůli kauze Čapí hnízdo. Je proto na místě se zástupců současné opozice ptát, zda Babiše zbaví pro příští volební období imunity.
„Je zde i problém střetu zájmů, chce být předsedou vlády i majitelem skupiny Agrofert. A to podle zákona nejde dohromady,“ podotýká Šídlo s tím, že jde o daleko vážnější problém, než byla například nedávná kauza Margity Balaštíkové (pozastavené členství v ANO), která si měla objednat „zakleknutí“ na firmu svého bývalého manžela a smrt jeho psa.
Babiš podle Šídla zareagoval správně a obratem oznámil, že poslankyně znovu kandidovat nebude.
Naproti tomu koalici Spolu může stále poškodit bitcoinová aféra exministra spravedlnosti Pavla Blažka (pozastavené členství v ODS), která je po třech měsících na titulních stranách, i když zatím podle průzkumů nemá na voliče výraznější vliv.
Bezpečně nad hranicí pro vstup do Sněmovny je nyní hnutí Stačilo!, za které kandidují komunisté i sociální demokraté. To podle Šídla znamená konec teoretické šance na pokračování současné vládní koalice ve stávající podobě.
„Myslím, že ANO ještě posílí, o něco i Stačilo!, ale na to bych si nevsadil. A určitě bych si nevsadil, ale mám pocit, že budeme svědky nejlepšího výsledku koalice nekoalice SPD. Mohou se dostat někam k 13 a více procentům, což českou politiku významně mění. A budeme koukat,“ odhaduje.
Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.