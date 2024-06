Volební úspěch ukázal, že se vláda Petra Fialy porazit dá, je to silný impulz, tvrdí Konečná

Ve volbách do Evropského parlamentu koalice Stačilo! uspěla. Získala 9,56 procenta hlasů a dva mandáty. Úspěšný byl právník Ondřej Dostál, bývalý člen České pirátské strany, znovu byla zvolena také lídryně kandidátky Kateřina Konečná, nynější předsedkyně KSČM. „Výsledek ukázal obrovské odhodlání lidí hledat i jiné cesty, než jsou ty, které jsou nalajnované v Poslanecké sněmovně,“ řekla Konečná v rozhovoru ve volebním speciálu Radiožurnálu. Rozhovor Praha 12:32 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Konečná, lídryně koalice Stačilo! | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Volební úspěch jste označila za výsledek referenda o míru a o vládě premiéra Fialy z ODS. Co ještě ten výsledek voleb podle vás ukázal?

Ukázal, že vláda Petra Fialy se porazit dá. Jsou to první celorepublikové volby potom, co Petr Fiala začal vládnout. Ukázalo se, že není nemožné ho porazit, což je podle mě velmi silný impuls.

Ukázal, že k evropským volbám přišla řada lidí, kteří si uvědomili, jak důležitá je evropská politika, co vše se v Evropě mění nebo co jim naopak Evropa přikazuje. Pokud tam nebudou europoslanci, kteří se jich budou zastávat, tak už je s tím těžko něco dělat doma.

Zároveň ukázal obrovské odhodlání lidí hledat i jiné cesty, než jsou ty, které jsou nalajnované v Poslanecké sněmovně.

Součástí koalice Stačilo! jsou komunisté, Spojení demokraté - Sdružení nezávislých a Česká strana národně sociální. Uvažujete o tom, že by vaše koalice pokračovala i do domácích voleb, třeba do krajských a poté sněmovních?

Do krajských voleb se to v řadě krajů už rýsuje. To bylo bez ohledu na výsledek. My máme signály, že v podstatě takto se lidé z těch stran domlouvali i na krajské úrovni.

Na některých krajích půjdou ještě z rozšířenějších koalic některých dalších stran. Někde třeba zůstane jen jedna ze stávajících stran a přidají se jiné. Ve většině krajů, ne asi úplně ve všech, ale ve většině, si myslím, že Stačilo! bude tou značkou, kterou můžou voliči hledat i u krajských voleb.

Zároveň teď budeme jednat s jednotlivými kandidáty na senátory, protože máme řadu osobností, které se chtějí pobavit o tom, jakým způsobem bychom se mohli propojit. Takže ty věci se dějí. Zatím dál než za ty krajské a senátní volby neuvažuji. Je to i vůle ostatních předsedů, my jsme se tak v neděli dohodli.

Teď je pro nás priorita dát dohromady kraje a Senát. A co bude ve volbách příští rok, tak to se určitě dozvíte včas, ale rozhodně ne během letních měsíců.