Volejbal, tenis i hokejbal. Kroměříž opětovně vybuduje sportoviště v areálu Pionýrské louky

Areál dnešního sportoviště vybudoval v 19. století olomoucký arcibiskup Maxmilian Josef. Původně sloužil pro potřeby hospodářství. Kroměřížská radnice má studii na opravu nynější volnočasové zóny. Ta patří Zlínskému kraji.

Vizualizace volnočasového areálu Pionýrská louka v Kroměříži

Vizualizace volnočasového areálu Pionýrská louka v Kroměříži | Zdroj: město Kroměříž

Areál Pionýrské louky je prostor obehnaný třímetrovou cihlovou zdí. Je to  nejzápadnější konec Podzámecké zahrady.

Části někdejšího Maxmiliánova dvora se od 60. let 20. století říká Pionýrská louka. Původně sloužila jako sportovní areál.

Pořádaly se tu sportovní akce, hasičské soutěže, lidové slavnosti včetně dožínek, koncerty pod širým nebem. Stávaly tu kolotoče a v devadesátých letech, dnes už neexistující, kemp. 

V současnosti je stav celé plochy neutěšený a dlouhá léta se tu neinvestovalo. V areálu jsou tři zchátralé volejbalové kurty, letité hokejbalové hřiště a dva nefunkční tenisové kurty.

Ve špatném stavu jsou také mobilní buňky, které slouží jako zázemí. Jsou tu i běžecké dráhy a travnatá plocha pro závody koní, fotbal a jiné sporty. Areál patří Zlínskému kraji a s tím město aktuálně uzavřelo smlouvu na rekonstrukci.

Stavební akce jsou naplánovány na příští rok – začátek jaro 2026, konec léto 2027. Náklady přesáhnou 65 milionů korun. Kroměříž se má na nákladech podílet ideálně do výše deseti procent, nejvýše však sedmi miliony korun.

Pionýrská louka je součástí Podzámecké zahrady, která je stejně jako arcibiskupský zámek a Květná zahrada zapsaná na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Areál bude dál sloužit sportovnímu a volnočasovému vyžití. Po úpravě vyroste nová zděná budova se šatnami, sprchami a sociálním zázemím. Nové dispoziční úpravy Pionýrské louky zahrnují i výsadbu nových stromů.

