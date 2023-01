V kampani chybí diskuse o tom, v čem Česko vyniká, říká politoložka Eva Lebedová

„Každý volič by měl sledovat média, aby měl představu o vystupování jednotlivých kandidátů a taky znát pravomoci prezidenta, aby neměl očekávání, která budoucí hlava státu naplňovat nemůže,” radí politoložka Eva Lebedová z Katedry politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v doprovodném rozhovoru k minisérii Na Hradě. Olomouc 16:57 8. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Lebedová | Foto: Tomáš Loutocký

V pátek a v sobotu 13. a 14. ledna proběhne v Česku první kolo prezidentských voleb. Miliony voličů a voliček budou už potřetí rozhodovat o nové hlavě státu přímou volbou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý doprovodný rozhovor k minisérii Na Hradě s politoložkou Evou Lebedovou

„Jako by chyběla diskuse o tom, v čem má Česko vynikat. Budoucí prezident by mohl ve spolupráci s dalšími sektory a vlivnými skupinami uvnitř společnosti nasměrovat vizi nebo koncepci, kam by měla Česká republika jít. Máme tady řadu odvětví, kterým v zahraničí chybí dobrý marketing a prezident může přispívat k pozitivnějšímu nadšení uvnitř společnosti i k pozitivnějšímu obrazu v zahraničí,“ hodnotí vrcholící kampaň politoložka.

Strategie jednotlivých týmů uchazečů o Hrad v kampani je různá, když se zaměříme na cílení na prvovoliče a skupiny voličů do 30 let, říká Lebedová: „Určitě nestačí jen atraktivní využívání sociálních sítí. Je potřeba mladé voliče oslovit svým nadšením, entusiasmem a tématy, která mladé lidi zajímají.“

Tweety a posty na Facebooku nebo Instagramu, kde jsou rodinní příslušníci kandidátů, cukroví, volnočasové aktivity nebo pózy s domácími mazlíčky, mají vyvolat emoce. „Součástí volebního rozhodování je znalost hodnotových postojů kandidátů, takže se logicky v průběhu kampaně nestačí věnovat jen tématům souvisejícím s pravomocemi prezidenta. Strategií dobrých týmů je přiblížit kandidáta z hlediska jeho osobnosti, protože fungují emoce, které si pak s kandidátem spojujeme,“ vysvětluje politoložka.