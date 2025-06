Voliči vlády nenávidí Babiše. Naštvaní příznivci ODS se můžou přesunout ke Starostům, odhaduje Honzejk

Vláda Petra Fialy (ODS) odolala ve Sněmovně opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry kvůli takzvané bitcoinové kauze. „Já si možná paradoxně myslím, že sice otřesená důvěra voličů v současnou vládu je, ale ten otřes se rozhodně nepropíše do toho, jak se budou voliči vlády chovat u voleb,“ naznačuje v pořadu Osobnost Plus komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. „Pro voliče vlády je podstatné, že nesnáší Andreje Babiše (ANO). To stačí,“ dodává. Osobnost Plus Praha 21:20 19. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mýtus nezávislých odborníků na jakémkoliv resortu, který tady do podvědomí české veřejnosti velice dovedně natlačil (bývalý prezident) Miloš Zeman, je absolutní nesmysl, říká Petr Honzejk | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Z takzvané bitcoinové kauzy, do které se zapletl někdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), by podle Honzejka mohli mít prospěch Starostové.

„Už čují, že by z toho mohli něco získat. Že by se možná mohli stát i nejsilnější stranou na té části politického spektra, kterou lze bez obav nazvat liberálně demokratickou, a rozehráli tam hru,“ věří.

„V tom se mimo jiné projevila taková nenápadná záležitost, že poslanec a poslankyně Starostů, o kterých předtím nikdy nikdo neslyšel (Jan Kuchař a Hana Naiclerová, pozn. red.), při hlasování o nedůvěře vládě nebyli v sále,“ zmiňuje.

„Starostové tím ukázali: Ne, ne, ne, my s tím nemáme nic společného, my jsme čistí a tohle je taková lehce zašpiněná koalice Spolu. Voliči, co kdybyste to radši hodili nám?“ přibližuje.

Mýtus nezávislých odborníků

Opozice po vládě v souvislosti s bitcoinovou kauzou požadovala stanovení nezávislého koordinátora pro objasňování bitcoinové kauzy. Stanoven jím byl ve čtvrtek advokát a bývalý ústavní soudce David Uhlíř.

„Chtěl bych říci, že mýtus nezávislých odborníků na jakémkoliv resortu, který tady do podvědomí české veřejnosti velice dovedně natlačil (exprezident, pozn. red.) Miloš Zeman, je absolutní nesmysl. Politické strany mají mít své experty, ti experti mají projít volbami, ti mají předložit své plány voličům a potom mají nastoupit na resort,“ míní komentátor.

„Ne tak, že vyhraje nějaká politická strana a potom si od kouzelníka Pokustóna půjčí klobouk a začne z něj tahat nějaké lidi, o kterých nikdy nikdo neslyšel a žádnými volbami neprošli. Nezávislí experti, to je mor politiky. A je to zejména mor české politiky,“ zdůrazňuje.

Pro prezidenta Petra Pavla půjde na podzim po sněmovních volbách o první vyjednávání o podobě nové vlády. „Doufám, až bych snad řekl, že se modlím za to, že ji nebude ovlivňovat,“ říká Honzejk.

„Protože pokud jsme něco kritizovali oprávněně na Miloši Zemanovi, tak to bylo to, že si uzurpoval víc pravomocí, než mu podle Ústavy náleží. Tahle země je parlamentní republika, nikoli prezidentská republika. A prezident má z Ústavy respektovat výsledky voleb,“ objasňuje svůj postoj.

Vadí voličům skandály Pavla Blažka více než skandály Andreje Babiše? Co je špatně v ODS? Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus z audia v úvodu článku.