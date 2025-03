Voličské jádro máme pevné. Teď si chceme ukrojit od Stačilo!, ANO i Motoristů, vyhlašuje Okamura

Opoziční hnutí SPD v posledních týdnech horečně vyjednává, s kým půjde do zářijových sněmovních voleb. Chce navázat na spolupráci s menšími stranami, blízko je dohoda s Trikolorou, PRO a Svobodnými. Jasno není kolem Přísahy Róberta Šlachty. Šéf SPD Tomio Okamura v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál popisuje i to, které voliče chce získat. „Chceme si ukrojit ze Stačilo!, z potenciálu ANO i třeba od Motoristů,“ odhaluje. Rozhovor Praha 7:00 19. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf hnutí SPD Tomio Okamura | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V jaké formaci do sněmovních voleb půjdete? Od podzimu se to řeší, jednáte s Trikolorou, PRO Jindřicha Rajchla, Svobodnými či Přísahou. Jak to vypadá?

Se Svobodnými, Trikolorou a PRO dál jednáme, s Přísahou jsme se sešli, nicméně tam už je to na předsedovi Přísahy Róbertovi Šlachtovi. Výsledek našich jednání zveřejníme ještě během března a doufám, že to dopadne tak, aby zástupci těchto stran kandidovali na listinách SPD.

3:35 Soud se zastal SPD ve sporu s ministerstvem vnitra. ‚Nejvyšší možná satisfakce,‘ ocenil Okamura Číst článek

Překvapuje mě, že jste s panem Šlachtou ochotný vyjednávat, protože se o vás mnohokrát vyjadřoval v tom smyslu, že vaše kampaň pro krajské volby „jen strašila lidi“ a v roce 2021 dokonce řekl: „Pro mě je Okamura ulhaný člověk“. Jak složité pro vás bylo se přes to přenést a jednat s ním?

Já jsem o panu Šlachtovi nikdy nic špatného neříkal. Když někoho tak oslovíme a pozveme ho na jednání, tak pakliže ta druhá strana přijde, tak je to spíš otázka na ně, třeba přehodnotili názor. Mým cílem je postavit co nejsilnější kandidátku a nabídnout voličům takovou listinu, aby se v ní našlo co nejvíce občanů, aby nepropadly hlasy jako v minulých volbách.

Co se týče Přísahy, tyto výroky jsem ani nějak speciálně nezaznamenal, protože toho mám strašně moc. Dokážu se přes to ale bez problémů přenést, nemám přebujelé ego, nemám v podstatě žádné ego, nemusím si někde hodit triko. Vidím to u vládních představitelů, pro které je příjem z politiky nejvyšším příjmem v životě, na rozdíl ode mě.

Tomu odpovídají ta jejich arogantní nabubřelá vyjadřování. Vyrůstal jsem částečně v dětském domově a teď proti sobě mám Fialu a Pekarovou, kteří nic nevybudovali a žijí celý život z veřejných peněz.

Říkal jste, že chcete mít jasno do konce března, s kým do voleb půjdete. To už přeci musíte vědět, jak se Šlachtova Přísaha rozhodla…

Je to opravdu otázka na pana Šlachtu, já mu do hlavy nevidím. Co se týče nás, obsahově jsme s Přísahou projednali úplně všechno a teď je čistě na něm, co si vybere. Slyšel jsem, že jednou z variant je, že Přísaha bude kandidovat sama.

„Je to předběžné. Řešíme to, zatím bych to nechal bez komentáře.“ Róbert Šlachta (předseda Přísahy)

Hnutí SPD má dnes 20 poslanců, jak vnímají, že na kandidátní listiny pozvete straníky až čtyř jiných subjektů, kteří budou také na čelních pozicích?

Probíráme to už skoro rok, předstupněm byly krajské volby. Už téměř tři roky spolupracujeme s Trikolórou, už od komunálních voleb 2022. Ještě se Svobodnými a PRO jsme pak šli do krajských voleb v loňském roce a dostali jsme se do čtyř krajských rad, kde vládneme.

Celá naše členská základna i náš poslanecký klub s nimi spolupracují. Důležité je mít co nejlepší volební výsledek, všichni naši poslanci odvádí velice dobrou práci a všichni by měli být na vrcholných místech.

Pomůže Okamurovi policie? Trestní stíhání ukáže, zda už je šéf SPD ‚za zenitem‘, nebo se ‚dokáže vzkřísit‘ Číst článek

Kolik krajských lídrů nabídnete těm partnerským stranám?

Ta diskuse teprve probíhá. Pakliže to všechno klapne, tak bychom měli během března podepisovat memorandum o spolupráci pro sněmovní volby. Od tohoto memoranda se odpíchneme k jednání naší členské základny. Jsme velká demokratická strana, je nás přes deset tisíc, naše krajské organizace mají za úkol předložit návrh kandidátních listin do 30. dubna.

Takže to je ještě běh na dlouhou trať.

Na dlouhou ne. Do začátku léta by mělo být jasno. V SPD je nás hodně, u nás nerozhoduje Okamura, máme demokratické procesy.

A kde plánujete kandidovat vy?

Záleží na dohodě s partnery i na návrzích členské základny. V každém případě platí, že jako předseda té nejsilnější strany v rámci té spolupráce určitě musím kandidovat v jednom ze čtyř milionových krajů. Byl by to buď Středočeský, nebo Moravskoslezský kraj.

‚Mach neměl srdíčko‘

Loni v létě, když jste si vyhodnocovali evropské volby, jste pro Mf Dnes řekl, že vám z analýz vyšlo, že vám voliče ubírala spíše koalice Stačilo! než Motoristé. Změnilo se to od té doby nějak?

Myslel jsem to tehdy v tom významu, že jejich celostátní lídři Kateřina Konečná a Filip Turek přesvědčili voliče více než náš celostátní lídr.

Tím byl bývalý šéf Svobodných Petr Mach, kterým jste chtěli mířit na zklamané voliče ODS, což se nakonec nepodařilo, protože se ani do Europarlamentu neprobojoval. Přeskočil jej Ivan David a získali jste jen jedno křeslo.

Pan doktor Mach je velice kvalitní, velice seriózní člověk, velký odborník, ekonom. Jenže u něj chybělo takové to chycení voliče za srdíčko. To tam asi nebylo tak, jak si to v danou chvíli náš volič představoval.

Jenže SPD má hodně osobností, zatímco Stačilo! a Motoristé nasadili prakticky jen tyto své jediné lídry. Kdybych do Evropského parlamentu kandidoval já, tak předpokládám, že bychom měli stejný počet mandátů jako dříve, tedy dva.

V pozadí Petr Mach, v popředí Ivan David | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pro nás jsou klíčové volby do Poslanecké sněmovny, protože tady se dělá reálná politika pro občany a tady můžeme nejlépe zlepšit problémy našich spoluobčanů a realizovat náš program.

Ukrojit od Stačilo! i ANO

SPD má z logiky věci jakožto opoziční hnutí největší voličské překryvy s ANO, se Stačilo! nebo třeba s Motoristy. To jsou všechno opoziční subjekty. Jak chcete apelovat na voliče, kteří zvažují vás i je? Čím je přesvědčíte, že ještě nejste opotřebovaní?

Na základě našich interních průzkumů vyplývá, že máme největší přesah, co se týče počtu voličů, s hnutím ANO. Logicky, protože mají voličů nejvíc. Potom je určitý přesah se Stačilo! Ty další přesahy jsou potom velkou otázkou, protože Motoristé v mnoha průzkumech ani nepřekračují pět procent, takže těch voličů zdaleka nemají tolik.

Přestaňte obstruovat, vzkazují poslancům jejich voliči. Apel míří většinově i od podporovatelů SPD Číst článek

Dlouhodobým faktem je, a potvrzují to všechny dosavadní průzkumy za uplynulých mnoho let, že SPD je jednou z mála stran, které má tak pevné volební jádro, které trvale a vždy přesahuje pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny.

Na konci loňského roku jste se ale v preferencích propadli a v prosincovém Medianu dokonce doklesali na 4,5 procenta. Byť od té doby jste stabilně někde mezi sedmi osmi procenty podpory.

Když mluvíme o voličských přesazích, tak není diskuse o tom, že by SPD – byť náznakem – mělo být stranou, která by snad neměla být v Poslanecké sněmovně, protože naše volební jádro zůstává pevné.

Spíš ty přesahy vidím v tom, že si spíš chceme ukrojit ze Stačilo!, stejně tak si chceme ukrojit z potenciálu ANO i třeba od Motoristů.

Nemáme vůbec obavu o to, že by nám jiné strany měly brát nějaká procenta a že bychom měli mít problémy s tím, zdali budeme pokračovat v Poslanecké sněmovně. Bude to o tom, jestli budeme mít osm, devět nebo deset procent.

Už delší dobu dáváte hnutí ANO najevo, že byste s nimi byli ochotní jít do vlády. Zároveň s nimi máte největší voličské překryvy, nemůže to mít nakonec za výsledek to, že si tito voliči vyberou raději toho velkého před tím menším?

V této souvislosti je potřeba si říct, jaké jsou zásadní programové rozdíly mezi hnutím ANO a SPD, to je poměrně zásadní.

ANO například odmítá zákon, odmítá široký zákon o referendu, kde bychom mohli hlasovat třeba o mezinárodních závazcích České republiky. Chceme umožnit občanům, pakliže si sesbírají 250 tisíc podpisů, tak by mělo být na nich, jestli si chtějí udělat referendum třeba o EU. Myslím si, že je to součást demokracie, zvlášť když takové referendum už v Česku bylo.

ANO dále vždy hlasovalo pro podporu Ukrajincům a Ukrajině. SPD jediné hlasuje proti zasílání peněz a zbraní.

Třetí rozdíl, SPD hlasovalo proti možnosti přítomnosti zahraničních vojáků na území České republiky.

Šéf hnutí SPD Tomio Okamura | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz