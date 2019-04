Voličský průkaz z libovolného úřadu. Ministerstvo vnitra chce zavést jednotný registr pro voliče i komise

Kvůli získání voličského průkazu by do budoucna lidé nemuseli cestovat do místa svého trvalého bydliště. Počítá s tím nový návrh ministerstva vnitra. Ten podle zjištění Radiožurnálu počítá se zavedením jednotného registru voličů, kandidátních listin i členů volebních komisí. Díky němu bude možné o průkaz voliče zažádat na kterémkoli obecním úřadě. Praha 12:20 9. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku by měl v budoucnu vzniknout jednotný elektronický registr voličů, díky kterému bude možné zažádat o voličský průkaz na kterémkoli obecním úřadu v republice. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V Praze žiju přibližně sedm let, s tím, že jsem byl asi tři roky v zahraničí. Volby řeším tak, že jezdím volit do místa trvalého bydliště, což je na vesnici u mých rodičů,“ říká konstruktér Stanislav z vesničky Třebesko na Příbramsku. „V Praze žiju necelých patnáct let a pro volební průkaz si musím jezdit do Ústí nad Labem, což mi někdy komplikuje práce nebo každodenní život tady v Praze,“ přidává se k němu personalistka Klára.

Oba musí kvůli každým volbám pravidelně cestovat přes sedmdesát kilometrů. Kolik voličů řeší podobné komplikace, se neví. Při posledním sčítání lidu v roce 2011 ale žilo mimo své trvalé bydliště přes šest set tisíc lidí. Život by jim měla usnadnit novela volebního zákona, kterou v současnosti dokončuje ministerstvo vnitra. Cíl návrhu v rozhovoru pro Radiožurnál vysvětlil rezortní náměstek pro legislativu Petr Mlsna.

„Jde o maximálně možné zjednodušení stávajícího papírového administrativního procesu, který předchází samotným volbám. Ten stávající model je založen na papíru a to je v podstatě jenom čekání na chybu, která se v té předvolební fázi může stát,“ říká.

Jednotný registr

V Česku tak má v budoucnu vzniknout jednotný elektronický registr voličů, díky kterému bude možné zažádat o voličský průkaz na kterémkoli obecním úřadu v republice. To bez jednotného systému není možné, protože úřady by nebyly schopné ověřit, jestli si tentýž volič nezažádal o průkaz na několika místech zároveň. Registr kromě toho umožní stranám elektronicky podávat kandidátní listiny a prezidentským kandidátům usnadní sběr podpisů, vysvětluje Mlsna.

„Jedním z modulů toho registru voleb bude možnost petice pro podporu volby kandidáta na prezidenta republiky. To znamená, že chceme umožnit jak sběr podpisů v papírové podobě na ulici, tak i v elektronické podobě, kde bude zaručená identita toho, kdo podepisuje petiční arch,“ dodává.

Registr by měl také usnadnit obsazování kandidátů okrskových volebních komisí politickými stranami. V současnosti jejich seznamy musí podávat v papírové podobě, říká mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

„Kandidující subjekty mají možnost delegovat do každé okrskové volební komise jednoho člena a jednoho náhradníka. Seznam s nezbytnými údaji o delegovaných osobách a podpisem zmocněnce je třeba doručit starostovi,“ popisuje.

Ministerstvo vnitra podle Mlsny novelu volebního zákona projednalo se zástupci všech sněmovních stran a do konce dubna návrh pošle do připomínkového řízení.