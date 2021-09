Úřady začínají vydávat voličské průkazy. Lidé o ně mohou zažádat jen v místě trvalého bydliště

Obecní úřady začínají ve čtvrtek vydávat voličské průkazy pro volby do Poslanecké sněmovny. Zažádat si o ně můžou všichni voliči, kteří se chystají svůj hlas odevzdat jinde, než ve svém volebním okrsku. Udělat to ale musí na úřadě, pod který spadá jejich trvalé bydliště. Praha 9:36 23. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O voličský průkaz lze žádat pouze v místě trvalého bydliště (ilustrační foto) | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

O voličský průkaz lze požádat osobně i písemně. V prvním případě stačí dojít na úřad v místě trvalého bydliště s dokladem totožnosti do 6. října do 16.00, v druhém případě je třeba písemnou žádost poslat s ověřeným podpisem a to poštou nebo datovou schránkou do 1. října. Pro písemnou žádost ale neexistuje jednotná šablona.

„Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob zaslání voličského průkazu,“ popisuje pro Radiožurnál mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Vyzvednutí průkazu

Úřady mohou průkaz vydat osobně přímo voliči anebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem žadatele. Průkaz je možné nechat zaslat i na adresu, kde chce dotyčný volit.

„Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. Stačí se v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a volič může přistoupit k hlasování,“ doplňuje Krátoška.

Voliči zapsaní v zahraničí do zvláštního seznamu můžou žádat jenom příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad. To už se ale týká jen těch, kteří se do zvláštních seznamů stihli zapsat do konce srpna.

Pokud chce v cizině hlasovat český občan, který vyjel pouze na krátkodobou návštěvu, stačí mu voličský průkaz. Nebude si ale moct vybrat volební lístky konkrétního kraje, voliči v zahraničí budou letos vybírat z kandidátů pro Ústecký kraj.

Portál Pražana

Pro obyvatele Prahy existuje i jednodušší možnost - žádost mohou podat i přes Portál Pražana. Připojit se k němu můžou odkudkoli, i k tomu ale musí mít zřízenou datovou schránku. To je totiž jediná možnost, jakou v současnosti zákon umožňuje.

Využít tak lidé nemůžou ani e-Identitu, která totožnost ověřuje třeba přes internetové bankovnictví. Tu přitom hlavní město může uznávat u jiných dokumentů.