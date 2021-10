Havlíček: Volkswagen posunul rozhodnutí o vzniku továrny na výrobu automobilových baterií o půl roku

Automobilka Volkswagen odložila rozhodnutí o výstavbě takzvané gigafactory na výrobu automobilových baterií o půl roku na pololetí roku 2022. O umístění továrny se uchází i Česko. V pondělí to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Praha 11:30 11. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Havlíček v pondělí ráno jednal se zástupci Škody Auto o dopadech výpadku dodávek čipů na český automobilový průmysl, který zaměstnává kolem 180 tisíc lidí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

O gigafactory měl v pondělí jednat Havlíček a premiér Andrej Babiš (ANO) s předsedou představenstva Volkswagenu Herbertem Diessem.

Havlíček: Chceme v Česku aspoň jednu továrnu na baterie pro auta. Zájem má Volkswagen a LG Číst článek

Nakonec spolu jen podepíšou memorandum o podpoře výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily v Česku. Těch by měly vzniknout zhruba tři tisíce.

Továrna na autobaterie by mohla vzniknout v areálu bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov 1. Havlíček již v létě podepsal s energetickou firmou České energetické závody memorandum o podpoře projektu. Vedle České republiky jsou ale podle něj ve hře i další lokality, například v Polsku.

Plánovaná česká továrna by mohla vyrobit baterie o kapacitě více než 30 gigawatthodin, což vystačí pro 400 tisíc až 800 tisíc osobních automobilů ročně. Záleží na technologii výrobce, respektive výrobců baterií z cínoveckého lithia a na kapacitě finálních baterií.

Plány do roku 2030

Koncern Volkswagen, jehož součástí je i tuzemská Škoda Auto, se na elektromobilitu výrazně zaměřuje, do deseti let by měly 70 procent jeho prodejů v Evropě tvořit elektromobily. V Evropě chce spolu s partnery postavit do roku 2030 celkově šest velkých továren na akumulátory.

Nový lídr elektromobilty? Volkswagen chce mít do roku 2030 polovinu prodaných vozů elektrických Číst článek

Vedle Německa a Švédska se rozhoduje o umístění další gigafactory například ve Španělsku. Jelikož půjde o obří investice, umístění dalších továren detailně analyzuje.

„Doposud nebylo rozhodnuto o žádných jiných lokalitách než Salzgitter (Německo) a Skellefteå (Švédsko). Další rozhodnutí budou přijata po důkladných jednáních se všemi odpovědnými partnery ze soukromého i veřejného sektoru v různých zemích. Pokud jde o Českou republiku, Škoda Auto je připravena se do projektu zapojit,“ řekl mluvčí Škody Tomáš Kotera.

Podpora dotčených oborů

Havlíček v pondělí ráno jednal se zástupci Škody Auto o dopadech výpadku dodávek čipů na český automobilový průmysl, který zaměstnává kolem 180 tisíc lidí.

Vláda schválila memorandum s ČEZ o gigafactory. Továrna má zaměstnat 2300 lidí Číst článek

Kvůli tomu zvažuje podporu dotčených oborů novým programem Antivirus, který vláda použila během koronavirové pandemie. Suploval by klasický kurzarbeit, který stále není legislativně zakotvený.

O podpoře bude jednat příští pondělí tripartita. Plánované odstávky výroby mají podle Havlíčka trvat do konce roku.

Memorandum o podpoře rozvoje elektromobility mají vedle zástupců vlády, Volkswagenu, Škody Auto a Českých energetických závodů podepsat i Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic a Ředitelství vodních cest, na jejichž pozemcích by měla dobíjecí místa vzniknout.