Volná plocha se zelení, přístupná chodcům i autům. Koncept proměny Velkého náměstí v Hradci Králové

V první řadě by to měla být volná otevřená plocha se zelení, přístupná pro chodce, cyklisty, ale nadále i automobily.

Jde o takzvanou Sdílenou zónu, kterou umožňuje od ledna letošního roku i nový zákon o pozemních komunikacích a která je už často využívaná třeba v zahraničí.

Princip je postavený na tom, že na náměstí nebudou zábrany nebo značky, auta budou po severní i jižní části náměstí jezdit obousměrně, ale to by mělo podle zkušeností ze zahraničí paradoxně přispět k větší bezpečnosti chodců. Maximální rychlost aut by měla být omezena na 20 kilometrů v hodině. Studie počítá i s parkovacími místy, těch je nově 65 místo dosavadních více než 270.

Zároveň se ale počítá s novými parkovacími plochami v ulici Víta Nejedlého za budovou soudu nebo Komenského ulici. Na náměstí by mělo být výrazně víc prostoru pro pěší a hodně se promění třeba i zahrádky restaurací na náměstí, které budou přímo na dlažbě náměstí bez nějakých obrubníků, schodů nebo podsad.

Diskuze zastupitelů i veřejnosti

Po představení konceptu bude následovat prezentace a diskuze. 30. ledna budou diskutovat zastupitelé, 12. února potom v hradeckém kině Bio Centrál veřejnost. Studii bude věnováno speciální číslo Radnice, studii proberou jednotlivé odbory magistrátu i komise místních samospráv, takže zatím to neznamená, že by všechno bylo už rozhodnuté a hotové.

Dá se očekává velká diskuze především o parkovacích plochách, i proto, že se ve městě objevily petice proti snižování počtu parkovacích míst. Podle města se může stát, že najít místo na parkování na Velkém náměstí nebo v jeho okolí může být složitější nebo se to nemusí podařit vůbec, ale to je také poměrně běžná záležitost všude ve světě, pokud jde o historická centra měst.

Studie počítá s tím, že by na náměstí měla jezdit i linka MHD.

Představen byl zatím koncept studie, čistopisná studie by měla být hotová v květnu. Vybírat projektanta by chtěla radnice v srpnu nebo září letošního roku a když všechno půjde, v příštím roce by mohl být projekt hotový a v roce 2026 by mohla být hotová nejen projektová dokumentace, ale i stavební povolení a všechny další dokumenty.

A v roce 2027 by podle představ vedení města mohly začít samotné práce i fyzicky. Vedení města počítá s tím, že náklady na takovou revitalizaci Velkého náměstí by měly být do 300 milionů korun.