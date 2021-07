Dva dny očkovacího volna získají jen úředníci. ‚Jinak to ani nejde,‘ říká koordinátorka státní služby

Nejříve to vypadalo, že si vládou udělené dva dny volna pro očkované státní zaměstnance užijí i učitelé, policisté nebo vojáci. Jak ale zjistil server iROZHLAS.cz, vládní usnesení se týká pouze úředníků. Podle Zuzany Brücknerové, vedoucí oddělení koordinace státní služby na ministerstvu vnitra, to ani jinak nejde. „Vláda nemá oprávnění přímo zavázat jiné zaměstnavatele,“ říká v rozhovoru. ROZHOVOR Praha 17:21 30. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti koronaviru | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jakou roli v usnesení o dvou dnech volna pro očkované státní zaměstnance hrajete?

S kolegy jsem zpracovávala jeho návrh. Sekce pro státní službu zaštiťuje úpravu služebního poměru státních zaměstnanců. Dostali jsme pokyn k přípravě usnesení vlády, které se týkalo dodatku ke kolektivní dohodě vyššího stupně. Ve spolupráci s úředníky z ministerstva zdravotnictví a úřadu vlády byl tento materiál odeslán vládě k projednání.

A dnes ráno byla přijata dvě usnesení, první z nich se týkalo zaměstnanců v pracovním poměru v orgánech státní správy. Druhé státních zaměstnanců ve státní službě. Vláda tím usnesením schválila právě dodatek ke kolektivní dohodě vyššího stupně. Ten následně pan premiér (Andrej Babiš z hnutí ANO, pozn. red.) podepsal se zástupci odborových svazů.

Na koho se možnost dvoudenního volna vztahuje?

Ta úprava indispozičního volna dopadá na všechny státní zaměstnance. Je to skupina zaměstnanců v takzvaných služebních úřadech, což jsou typicky správní úřady, to jsou zaměstnanci ve služebním poměru.

Další usnesení vlády se týkalo zaměstnanců na ministerstvech a jiných orgánech státní správy, protože nejen ministerstva jsou služební úřady. A potom máme dokonce úřady, které ani nejsou služebními úřady, například Národní bezpečnostní úřad nebo Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, ten nespadá pod státní službu. Druhé usnesení se týkalo všech těch, kteří jsou zaměstnanci v pracovním poměru a působí vedle státních zaměstnanců ve služebních úřadech a v dalších orgánech státní správy.

Kdybych to mohl přeložit a zkrátit: dvoudenní očkovací volno se tedy týká pouze úředníků. Lidí v kancelářích.

De facto ano. Záleží ale, jak to nazvete, jsou třeba veterináři ve Státní veterinární správě, kteří nejsou typickými úředníky, působí například na jatkách. Nebo různí kontroloři, hygienici a podobně také nesedí jen v kancelářích. V zásadě, lidově, by se dalo říct, že se to týká úředníků.

Kolik je to dohromady lidí?

Ve služebním poměru máme asi 78 tisíc zaměstnanců. A k tomu ještě ti, kteří nejsou na služebních úřadech, tam ta čísla nemám, budou to ale jednotky tisíc lidí.

Původně to vyznělo tak, že se volno vztahuje i na vojáky, policisty nebo učitele. Bude se na ně možnost dvoudenního volna rozšiřovat?

Podle mého názoru vláda tuhle možnost přímo nemá. Musí to udělat silou své autority. Vláda může pouze zavázat své členy a vedoucí ostatních správních úřadů, kteří to potom pronesou do svých resortů. Nemá ale oprávnění přímo zavázat jiné zaměstnavatele.

Mluvíte například o školách?

Ano. Ty jsou samostatné právnické osoby, které vládě nepodléhají, mají vlastní právní subjektivitu. Tam bude otázka, jak to coby zaměstnavatelé promítnou vůči svým zaměstnancům.

Ministerstvo, v tomto případě školství, tím pádem může udělat co?

Prakticky pouze doporučit. Prostě budou působit silou své autority.

A je něco takového v plánu?

To už se zobrazilo v návrhu usnesení vlády. První usnesení obsahuje přímo doporučení ve vztahu k samosprávám, aby postupovaly obdobně. Například hejtmanům, primátorům, starostům, kteří by měli doporučit zase těm právnickým osobám, aby oni jako zaměstnavatelé postupovali stejně.

Jak návrh vznikal? Z čí iniciativy?

Já jako subalterní úředník jsem dostala pokyn od náměstka pro státní službu. Domnívám se, že on jej dostal od pana ministra nebo pana premiéra, ale to nevím a nechci za něj mluvit.

A stojí usnesení na datech o proočkovanosti státních zaměstnanců? Bylo na jeho začátku zjištění, že jsou úředníci málo proočkovaní?

To nevím, to je v gesci ministerstva zdravotnictví. Domnívám se, že to má zafungovat jako návod. Vláda udělala, co mohla ve vztahu k jejím zaměstnancům, které může řešit. Ve zbytku dala echo, že každý další zaměstnavatel by měl přijmout obdobné opatření. Myslím si, že je to takové motivační opatření.