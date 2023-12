Podmínka za šíření poplašné zprávy pro exposlance Volného platí. Nejvyšší soud zamítl jeho dovolání

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání exposlance Lubomíra Volného, jenž dostal podmínku za šíření poplašné zprávy. Tvrdil, že se kvůli léku ivermektin plánují vraždy pacientů. Soud rozhodl bez veřejného jednání. Dovolání bylo odmítnuto, uvedla Iva Kaňáková, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 7, který se případem zabýval jako první instance. Plné odůvodnění NS není ještě veřejně dostupné. Brno 10:27 5. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Volný tvrdil, že se kvůli léku ivermektin plánují vraždy pacientů. | Foto: Tereza Čemusová | Zdroj: Český rozhlas

Ivermektin se používá jako antiparazitikum. Poslanec Volný přípravek propagoval k léčbě covidu-19. V době koronavirové pandemie a nouzového stavu uvedl na twitteru (nyní síti X), facebooku i ve sdíleném videu, že podle jeho informací se připravuje plán diskreditace tohoto léku, a to pomocí vraždy několika pacientů, kteří jej budou užívat. Zároveň vyzval lékaře, ať se do plánu nezapojují.

U hlavního líčení Volný vinu odmítl. V závěrečné řeči prohlásil, že je nadále přesvědčen o pravdivosti informace. Obvodní soud mu uložil dva roky vězení s podmínečným odkladem na 2,5 roku. Verdikt potvrdil městský soud.

Podle obou pražských soudů muselo být Volnému jasné, že informace, podle které by lékaři měli vraždit pacienty, není pravdivá. Zároveň věděl, jak mohou jeho výroky na veřejnost působit, tedy že mohou lidi znepokojit.

Volný se dostal do Sněmovny jako kandidát SPD, později hnutí opustil a vystupoval jako nezařazený poslanec. Policie požádala o jeho vydání, poslanci ale o žádosti nerozhodli až do konání nových voleb do Sněmovny. Muž poté místo v dolní komoře neobhájil, a přišel tak o imunitu.