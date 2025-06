Volný pád ani katastrofické scénáře nenastaly. Ale podpora Spolu se drolí a může dál klesat, říkají data

Ani růst, ani stagnace, ale mírný pokles. Tak se hýbe podpora koalice Spolu v reakci na bitcoinovou kauzu. Je už sice jasné, že se nenaplnily katastrofické scénáře, které predikovaly úplné zhroucení podpory, Spolu ale začíná ztrácet to, co od startu kampaně pracně nabralo, a může padat dál. Opozice vládní koalici za vše tvrdě tepe, podpora ANO ale spíše stagnuje, dál sílí spíše SPD, ukazuje analýza voličských preferencí. Analýza Praha 6:00 23. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Od vypuknutí bitcoinové kauzy na konci května zmiňovali odborníci z výzkumných agentur, že potrvá dva až tři týdny, než se v preferencích plně projeví. Nyní už je ve veřejném prostoru téměř měsíc.

Za tu dobu už s touto aférou přišel do styku téměř každý, dle průzkumu STEM pro CNN Prima News ji zaznamenalo devět z deseti Čechů.

Podle dvou třetin oslovených jde o závažnou kauzu, výrazně kritičtější jsou v jejím hodnocení příznivci opozice. I podporovatelé koalice Spolu ji ale z většiny (56 procent) považují za závažnou.

To by mohlo naznačovat velký pád podpory pro vládní koalici. Dle měření renomovaných výzkumných agentur ale Spolu od vypuknutí kauzy přišlo zatím maximálně o dva procentní body ze své podpory.

V tom se shodují agentura NMS Market Research i analytický ústav STEM, které ukazují pokles Spolu zhruba z 22 procent na 20. Ostatní agentury zatím nepublikovaly čísla, která by sbíraly po vypuknutí kauzy.

Každopádně se nenaplnily katastrofické scénáře, které prorokoval například exprezident Miloš Zeman. „Pokud jde o Spolu, tak to teď spadne někam k 10 procentům,“ prohlásil Zeman s jistotou v rozhovoru na XTV.

Naznačil tak, že může Spolu kauza natolik poškodit, že by nemuselo překročit 11procentní hranici, kterou koalice tří stran potřebuje pro vstup do Sněmovny.

Tak masivní ztráty čísla výzkumných agentur rozhodně nenaznačují. „U Spolu se můžeme bavit o možné ztrátě nějakých třech až čtyřech procentních bodů, pokud nebude kauza nějak dál eskalovat,“ upřesnil v minulém týdnu ředitel STEM Martin Buchtík.

Podle něj zatím není patrné, ke které straně by se nespokojení voliči Spolu přiklonili. „Technicky vzato by lidé od Spolu mohli přecházet ke STAN. Zatím spíš směřují k tomu, že volit nepůjdou,“ uvedl.

Starostové jsou totiž také do značné míry celou kauzou ušpiněni. V uplynulých týdnech například probíhala debata o tom, do jaké míry o sporném bitcoinovém daru věděl jejich náměstek na ministerstvu spravedlnosti Karel Dvořák. Strana se za něj ale postavila a nová ministryně Eva Decroix (ODS) si jej na resortu ponechala.

Utužené jádro, slabší potenciál

Ještě zpět ke koalici Spolu, u které vývoj preferencí může znamenat mírné uklidnění, ale žádné oslavy by přijít neměly. Volby chce vyhrát a vzhledem k velké ztrátě na vedoucí ANO by bylo problematické i to, že by se zastavil jejich pozvolný růst, o to více je tak může bolet nynější pokles.

Na značnou část července a srpna se totiž předvolební kampaň do velké míry zastaví. I kdyby tak koalice Spolu dále neklesala, přišla nyní o měsíc, kdy by jinak mohla růst a dohánět ANO. Pro sněmovní volby, které proběhnou zkraje října, jde o velkou komplikaci.

Uplynulé týdny ukázaly, že Spolu má oddané voličské jádro, k jehož dalšímu utužení spustilo tvrdou antikampaň vůči ANO, svému hlavnímu volebnímu soupeři.

V hlavních rolích: CHAOS, STRACH, OSTUDA ...



Vzpomínáte na tragikomedii jménem "Vláda hnutí ANO"? Jeden oligarcha a pak už jen vedlejší role. Nedalo se na to dívat. Nedalo se to poslouchat. Nedalo se v tom žít.



Co se tehdy dělo? Chaos, rozvrácené státní služby, rekordní… pic.twitter.com/Iz6MISDM1A — ODS (@ODScz) June 17, 2025

„Potenciální vliv tato kauza může mít na nerozhodnuté nebo váhající voliče. Lidé se vždycky rozhodují podle balíčku svých priorit a postojů, pro některé lidi to tak nemusí být důležité,“ upozornila socioložka Paulína Tabery s tím, že dopad podobných kauz není vždy na všechny voliče stejný.

A data STEM skutečně naznačují, že kauza vlažnější podporovatele Spolu znejistila. „Je důležité sledovat i potenciál, který se začal u koalice Spolu poměrně výrazně hýbat,“ upozornil minulý týden analytik Martin Kratochvíl.

Volební potenciál koalice Spolu (značí hodnotu, kolik by strana získala voličů, pokud by ji podpořili všichni, kdo ji zvažují) v posledních týdnech u STEM spadl z maximální hodnoty 28,9 na aktuálních 24,4 procenta. Pokles o 4,5 procentního bodu tak může znamenat předzvěst dalšího oslabení.

„Pokles bude velmi pravděpodobně alespoň mírně pokračovat i v dalších týdnech,“ potvrdil v neděli ředitel STEM Buchtík.

Stagnace ANO, růst SPD

V opozičních vodách jakoby bitcoinová kauza nic významnějšího nezměnila. Preference hnutí ANO stagnují na květnových hodnotách, zatímco hnutí SPD dál pozvolna roste prakticky ihned od oznámení spojenectví s třemi menšími stranami: Trikolorou, Svobodnými a PRO.

„Vypadá to, že na kauze možná nevydělává ani tak ANO, které jde v průzkumech v posledních týdnech spíš mírně dolů bez ohledu na to, co se děje kolem vlády, ale možná spíš radikálnější opoziční síly: SPD, možná Stačilo!, které mohou profitovat z pocitu nespokojenosti,“ popsal politolog z Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček.

Z dalších stran se zhruba mezi pěti a sedmi procenty podpory dál drží Piráti, kterým bitcoinová kauza vlila do žil novou krev.

„Je možné, že na bitcoinové kauze trochu vydělávají i Piráti. Může u nich fungovat to, že vystupují jako opoziční síla. Předtím byli spojeni poměrně dlouho s vládou, což je spíš poškozovalo, protože kdysi vznikli jako protestní strana a vládní pozice jim tak úplně nesvědčila,“ domnívá se politolog Kopeček.

Pro říjnové volby nyní finalizují dohodu se Zelenými o účasti jednotek jejich zástupců na pirátských kandidátkách.

Těsně nad pětiprocentní laťkou se drží i hnutí Stačilo!, které však v posledních měřeních STEM začalo viditelně klesat.

Jak vyšlo z analýzy voličských překryvů, právě Stačilo! se s SPD pere o ty nejradikálnější opoziční voliče. Pokud tak Tomio Okamura stoupá, Kateřina Konečná a Daniel Sterzik mohou klesat.

Po velkém pádu, který v květnu u všech výzkumných agentur poslal Motoristy sobě pod pět procent, se nyní zdá, že by se mohli nadechovat k částečnému comebacku.

Na konci května oznámil europoslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek, že přeci jen bude kandidovat do Sněmovny, a to jako lídr středočeské kandidátky. Byť tato zpráva v kontextu bitcoinové kauzy zapadla, tvrdé jádro podporovatelů Motoristů ji ocení.

Hluboko pod hladinou ponoru zůstávají dál SOCDEM a Přísaha, u kterých se v mezidobí alespoň vyjasnilo, že do voleb nepůjdou na kandidátkách hnutí ANO a s největší pravděpodobností ani společně.