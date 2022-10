Zelenskyj jako účastník Gay Pride ve Spojených státech? Ve skutečnosti jde jen o další fotomontáž

Po sociálních sítích, ale i řetězovými e-maily v posledních několika dnech intenzivně kolovala umně provedená montáž fotografie z veřejně dostupné databáze komunitního webu Flickr.com. Že jde o podvrh, už dříve upozorňovaly zahraniční servery, například agentura AFP. I přesto se žádosti o ověření informace ve schránce Ověřovny stále objevují. Popisujeme tedy ověření informace znovu. Ověřovna! Praha/New York 5:00 13. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotomontáž s upraveným kontextem pomocí popisu se šířila nejen po sociálních sítích, ale pomocí výstřižků i řetězovými e-maily | Zdroj: Reprofoto Facebook

„Není to podvrh. Je to prezident Ukrajiny Vladimir Zelenskyj (v Česku se používá ukrajinské Volodymyr – pozn. red.) v ulicích Bostonu roku 1999,“ začíná strojový překlad popisu fotografie zobrazující extravagantně oblečené muže účastnící se Gay Pride ve Spojených státech, z nichž jeden se výrazně podobá současnému ukrajinskému prezidentovi.

Fotografie se začala šířit v polovině září na sociálních sítích, až o zhruba tři týdny později začala více pronikat i do českého virtuálního prostoru, a to i formou výstřižků v řetězových e-mailech.

Je na fotografii skutečně současný ukrajinský prezident? Není. Jde o další, byť v tomto případě zdařilejší fotomontáž.

Snímek z roku 2006

Že je s fotografií něco špatně, napovídá už skutečnost, že „bostonská“ varianta není jedinou, která se po sítích šíří. Současně s ní se totiž stejná fotografie objevuje i s popisy, které ji řadí do jiných amerických měst, jako například New Yorku nebo Los Angeles. Jediné, v čem se příspěvky shodují, je rok – 1999.

Proto je třeba se zaměřit na fotografii. K jejímu prověření pomůže třeba zdarma dostupná aplikace pro zpětné vyhledávání obrázků na internetu – TinEye.com.

Když do ní výstřižek vložíme, objeví se řada podobných fotografií, mnohé ze zahraničních serverů, které buď záměrně nesou šířenou dezinformaci, nebo které se naopak snažily fotografii ověřit. Proto je třeba pátrat po nejstarší dohledatelné.

Aplikace TinEye nám pomůže najít nejstarší vizuálně podobnou fotku nahranou na internet | Zdroj: Printscreen TinEye

Ta byla nahraná na komunitní web Flickr.com už v roce 2013. A podle popisu jejího autora je původem ještě starší – měl ji pořídit 25. června 2006 na Gay Pride v New Yorku. Jejím autorem je fotograf Thomas Hobbes, kterého kontaktovala agentura AFP. Autorství fotografie, místo i čas pořízení Hobbes potvrdil.

Ostatně pravdivost Hobbesova popisu je možné snadno potvrdit aplikací pro nahlížení do metadat fotografie, jako je třeba Exifdata.com. Když do ní fotografii nahrajeme, vidíme mezi dalšími dostupnými informacemi třeba i přesné datum a čas jejího pořízení.

Pomocí metadat si můžeme snadno ověřit, kdy byla originální a neupravená fotografie pořízená | Zdroj: Printscreen Exifdata

Můžeme si tedy ještě pro formu ověřit, jestli se v době pořízení fotografie skutečně Gay Pride v New Yorku konal. Zadáme skupinu klíčových slov „Gay Pride 2006 New York“ do internetového vyhledávače. Objevují se články referující o průvodu z předchozího dne – jako je třeba tento z New York Times a tento z webu Queerty.com. Průvod se tedy očividně konal, máme tedy další důkaz, že Hobbsova fotografie je skutečně originál.

Ověření, zda se v době pořízení fotografie konal Gay Pride. Články periodik to potvrzují | Zdroj: Printscreen Goodle

Kdo ovšem na originální fotografii chybí, je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. A také obličeje dvou mužů po „jeho“ pravé ruce jsou jiné. Můžeme si tedy vytvořit i jejich výstřižky a zaměřit se na ně.

Autor fotomontáže změnil podle zjištění AFP celkem tři tváře – vlevo naklíčoval exprezidenta Petra Porošenka, uprostřed poradce prezidenta Oleksije Arestovyče a vpravo zmiňovaného Volodymyra Zelenského | Zdroj: Reprofoto Facebook

K tomuto účelu je dobrá další veřejně dostupné aplikace, tentokrát na rozpoznávání obličejů. Jmenuje se PimEyes.com a AFP díky ní určila, že jde o obličeje prezidentova poradce Oleksije Arestovyče a exprezidenta Petra Porošenka.

Zelenskyj terčem montáží

Není to poprvé, co je Zelenskyj terčem fotomontáží a dezinformací. Už v minulosti jsme ověřovali třeba upravené fotografie ukrajinského prezidenta držícího údajně dres se svastikou.

V pondělí pak Ověřovna serveru iROZHLAS.cz vyvrátila s pomocí německé diplomacie také šířenou informaci, že Německo podalo na Volodymyra Zelenského žalobu kvůli „válečným zločinům a zpronevěře státních peněz“.

A podobných úprav fotografií a zkreslených nebo zcela vymyšlených informací vzhledem k válce nadále přibývá.

„Pokud se objeví informace, která nás třeba vyvede z míry, tak je dobré předtím, než ji budeme sdílet, dát si chvilku, rozdýchat to. Poté se třeba už klidnější podívat, jestli ji někdo neověřil za nás. Ve Zvol si info říkáme u každé informace ‚ověřuj, mysli, dýchej‘. A to právě proto, že takové informace (jejichž nositeli jsou třeba právě i fotografie – pozn. red.) často cílí na emoce jako je strach, vztek a podobně,“ přiblížila už dříve předsedkyně spolku Zvol si info Veronika Batelková.

Jak doplnila, je třeba být kritický sám k sobě a vlastním názorům, protože jen málokdo ověřuje obrázky, které konvenují jeho vidění světa. Proto je třeba si na to zvyknout. „Abychom se vůbec dobrali toho, že něco ověříme,“ podotkla Batelková.